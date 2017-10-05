Чемпионка мира по прыжкам в высоту Ласицкене начала подготовку к новому сезону

ТАСС, 5 октября. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене начала подготовку к новому сезону в Афинах. Об этом сообщает портал Rusathletics.com.

"В среду состоялась первая тренировка после отпуска, - сказала Ласицкене. - Первый месяц по традиции будем закладывать физическую базу и решили весь октябрь позаниматься в столице Греции в олимпийском спортивном комплексе OAKA, к тому же погода здесь в октябре гораздо приятнее, чем в России. Мы написали прыгунье с шестом Екатерини Стефаниди и она помогла организовать тренировки. В ноябре вернемся в родной Прохладный и там уже начнем технические тренировки с моим личным тренером Геннадием Габриляном".

Ласицкене считает маловероятным, что получит приз лучшей легкоатлетке года по версии Европейской легкоатлетической федерации, церемония вручения которого пройдет 14 октября в Вильнюсе. "В Вильнюс мы летим с мужем, но не думаю, что я выиграю главный приз, - призналась Ласицкене. - Но это и не самое главное, в любом случае сезон-2017 позади и главные трофеи уже завоеваны. Теперь все мысли о зимнем чемпионате мира 2018 года в Бирмингеме и чемпионате Европы в Берлине".

Также россиянка вошла в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Победители будут объявлены 24 ноября в Монако.

Ласицкене, выступая под нейтральным флагом, завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. Россиянка в минувшем сезоне не проиграла ни одного турнира, в которых принимала участие, победив также в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.