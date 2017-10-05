FIAS хочет регламентировать переход самбистов в ММА

МОСКВА, 5 октября. /ТАСC/. Международная федерация самбо (FIAS) проведет переговоры с Абсолютным бойцовский чемпионатом (UFC) по вопросу регламентирования перехода самбистов в смешанные единоборства (ММА). Об этом на пресс-конференции заявил президент FIAS Василий Шестаков.

"UFC забирает наших лучших спортсменов. Мы планируем переговорить с ними, возможно, даже заключить какие-то соглашения, чтобы спортсмены не уходили просто так", - сказал Шестаков.

UFC является сильнейшей лигой смешанных единоборств в мире, в ней выступают многие известные российские самбисты, в частности, Хабиб Нурмагомедов.

Федор Емельяненко, Кирилл Сидельников, Вадим и Виктор Немковы выступают в другой американской организации - Bellator.