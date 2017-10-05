ФИФА дисквалифицировала женскую сборную Экваториальной Гвинеи за подлог документов игроков

ТАСС, 5 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила женскую сборную Экваториальной Гвинеи от участия в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Также Футбольная ассоциация Экваториальной Гвинеи будет оштрафована на 100 тысяч швейцарских франков. Причиной стало участие десяти игроков, которые не имели право представлять Экваториальную Гвинею, в отборе футбольного турнира Олимпиады-2016, а также использование подложных документов.

Отмечается, что данное решение стало результатом расследования в отношении Футбольной ассоциации Экваториальной Гвинеи, начатого в апреле 2016 года.

Отборочный турнир чемпионата мира 2019 года в зоне Африки пройдет с 17 ноября по 1 декабря в Гане. Мировое первенство состоится с 7 июня по 7 июля во Франции.