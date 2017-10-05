Одиннадцать российских паралимпийцев приняли участие в международном полумарафоне в Сочи

ТАСС, 5 октября. Одиннадцать членов паралимпийской сборной России приняли участие в международном полумарафоне на спортивных колясках в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба полумарафона.

На старт вышли Виталий Гриценко, Вероника Доронина, Артем Шишковский, Арсен Курбанов, Иван Гончаров, Наталья Рыжова, Наталья Кочерова, Акжана Абдикаримова, Александр Ганзей, Ирина Гуляева, Рустам Аминов. Всего в полумарафоне приняли участие 22 человека из России и Казахстана. Победителем среди мужчин в классе Т53/54 стал Виталий Гриценко, в классе Т51/52 - Артем Шишковский. Соревнования среди женщин выиграла Наталья Кочерова.

Полумарафон состоялся на сочинском автодроме, на котором проходит российский этап Гран-при "Формулы-1". Идея проведения международных гонок на колясках на трассе автодрома появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Основными задачами полумарафона являются развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью. Призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч рублей.