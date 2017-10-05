Врач ФК "Динамо" ожидает, что Панченко полностью восстановится к марту

ТАСС, 5 октября. Главный врач московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ярдошвили считает, что нападающий Кирилл Панченко должен полностью восстановиться к марту. Об этом он рассказал пресс-службе бело-голубых.

Форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1), прошедшем 15 сентября. 27-летний футболист покинул поле на носилках. Через несколько дней он был прооперирован.

"Пока идет только первичный реабилитационный процесс, - сказал Ярдошвили. - Была операция по поводу пластики передней крестообразной связки и частичной пластики латеральной связки, все прошло великолепно. Сейчас Панченко работает в римской клинике, в Москву он прилетит 12 октября, после чего станет заниматься на нашей базе в Новогорске. Мы ждем форварда в полной боевой готовности в марте, даже если все будет идти очень хорошо, форсировать сроки не станем".

Также Ярдошвили рассказал о процессе восстановления сломавшего скуловую кость Владимира Рыкова и получившего разрыв мениска Самбы Соу. "Володя [Рыков] тренируется индивидуально, ждем, пока полностью сойдет отек, чтобы в 3D сделать замеры и затем маску для лица в одной из европейских стран, добавил врач клуба. - Соу была проведена операция на медиальном мениске в той же итальянской клинике, что и Панченко. В пятницу он вернется в Москву и продолжит реабилитацию, через месяц начнем его подключать к серьезным нагрузкам".