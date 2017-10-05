БК УНИКС обыграл "Зенит" в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ

ТАСС, 5 октября. Баскетбольный клуб УНИКС из Казани на своей площадке обыграл санкт-петербургский "Зенит" в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 94:60 в пользу казанцев. Самым результативным игроком матча стал форвард "Зенита" Дрю Гордон, набравший 22 очка и сделавший 10 подборов.

В следующем матче УНИКС на домашнем паркете примет таллинский "Калев". "Зенит" 8 октября дома сыграет с "Пармой".

Восемь лучших команд из 13 по итогам 24 туров регулярного чемпионата выйдут в 1/4 финала, по итогам которого определятся участники "Финала четырех". Организаторы в нынешнем сезоне решили отказаться от привычной системы плей-офф, ограничившись на решающей стадии двумя полуфиналами и финалом, как это принято в Евролиге, такая система существовала в Единой лиге ВТБ до 2012 года.