БК УНИКС обыграл "Зенит" в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ

Мутко обсудил с ФИФА итоги шестого операционного визита на стадионы ЧМ-2018Спорт 5 октября, 19:34
Итоги деятельности Вадима Потомского на посту губернатора Орловской областиБиографии и справки 5 октября, 19:32
Стоимость самого дешевого билета на шахматный турнир претендентов составит €20Спорт 5 октября, 19:31
Ювелиры и программисты с ограниченными возможностями посоревновались в ДагестанеОбщество 5 октября, 19:29
ХК ЦСКА договорился о переходе защитника Чмыхова в "Сочи"Спорт 5 октября, 19:19
Аварии с жертвами на российских НПЗ с 2012 года. ДосьеБиографии и справки 5 октября, 19:17
Бывший чемпион мира по боксу Аванесян может вернуться на ринг в декабре в АнглииСпорт 5 октября, 19:09
Биография экс-губернатора Орловской области Вадима ПотомскогоБиографии и справки 5 октября, 18:28
Верховная рада не смогла приступить к рассмотрению законопроектов по ДонбассуМеждународная панорама 5 октября, 18:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 октября. Баскетбольный клуб УНИКС из Казани на своей площадке обыграл санкт-петербургский "Зенит" в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счетом 94:60 в пользу казанцев. Самым результативным игроком матча стал форвард "Зенита" Дрю Гордон, набравший 22 очка и сделавший 10 подборов.
В следующем матче УНИКС на домашнем паркете примет таллинский "Калев". "Зенит" 8 октября дома сыграет с "Пармой".
Восемь лучших команд из 13 по итогам 24 туров регулярного чемпионата выйдут в 1/4 финала, по итогам которого определятся участники "Финала четырех". Организаторы в нынешнем сезоне решили отказаться от привычной системы плей-офф, ограничившись на решающей стадии двумя полуфиналами и финалом, как это принято в Евролиге, такая система существовала в Единой лиге ВТБ до 2012 года.