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БК УНИКС обыграл "Зенит" в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ

Спорт
5 октября, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 94:60

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ТАСС, 5 октября. Баскетбольный клуб УНИКС из Казани на своей площадке обыграл санкт-петербургский "Зенит" в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 94:60 в пользу казанцев. Самым результативным игроком матча стал форвард "Зенита" Дрю Гордон, набравший 22 очка и сделавший 10 подборов.

В следующем матче УНИКС на домашнем паркете примет таллинский "Калев". "Зенит" 8 октября дома сыграет с "Пармой".

Восемь лучших команд из 13 по итогам 24 туров регулярного чемпионата выйдут в 1/4 финала, по итогам которого определятся участники "Финала четырех". Организаторы в нынешнем сезоне решили отказаться от привычной системы плей-офф, ограничившись на решающей стадии двумя полуфиналами и финалом, как это принято в Евролиге, такая система существовала в Единой лиге ВТБ до 2012 года.

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