Глава НОК Германии заявил, что поймет атлетов, если они откажутся ехать на ОИ-2018

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ТАСС, 5 октября. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Германии Альфонс Хёрманн заявил, что с пониманием отнесется к спортсменам, если они решат не ехать на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане из соображений безопасности. Слова Хёрманна приводит портал Insidethegames.
Ранее министр спорта Франции Лора Флессель и глава НОК Австрии Карл Стосс заявили, что команды их стран могут не приехать на Игры-2018, если спортсменам не будет гарантирована безопасность, но позднее они смягчили свои позиции. В свою очередь, представители Китая и США заявили, что их делегации не намерены отказываться от поездки в Пхенчхан.
"Конечно, никто не обязан выступать в Пхенчхане, - сказал Хёрманн. - Люди думают и чувствуют по-разному. Если спортсмены решат не приезжать на Игры, потому что они не чувствуют себя в безопасности или достаточно комфортно, я это понимаю. Мы ставим безопасность в первую очередь, если в любой момент возникает риск, когда мы чувствуем себя в опасности, мы все должны знать, что делать".
В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Однако в Пхеньяне резолюции и заявления Совбеза не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики Вашингтона.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.