"Химки" победили "Цмоки-Минск" в матче Единой лиги ВТБ

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ТАСС, 5 октября. Баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над "Цмоки-Минском" со счетом 83:55 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, стартовавшего в четверг.
Самым результативным игроком матча стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед, набравший 19 очков. В составе минчан наибольшее количество очков на счету центрового Дэвида Кравиша (10).
В следующем матче 9 октября "Химки" сыграют в гостях с рижским ВЭФ. "Цмоки" на выезде 15 октября встретится с московским ЦСКА.
Восемь лучших команд из 13 по итогам 24 туров регулярного чемпионата выйдут в 1/4 финала, по итогам которого определятся участники "Финала четырех". Организаторы в нынешнем сезоне решили отказаться от привычной системы плей-офф, ограничившись на решающей стадии двумя полуфиналами и финалом, как это принято в Евролиге, такая система существовала в Единой лиге ВТБ до 2012 года.