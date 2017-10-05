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Оценочная комиссия FIBA посетила Пермь

Спорт
5 октября, 21:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Пермь стала последним местом, который посетила комиссия в рамках рабочей поездки в города, претендующие на проведение Кубка мира по баскетболу 2023 года

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ТАСС, 5 октября. Оценочная комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA) с рабочим визитом посетила Пермь. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Пермь стала последним местом, который посетила комиссия FIBA в рамках рабочей поездки в города, претендующие на проведение Кубка мира по баскетболу 2023 года. Комиссия из трех человек посмотрела новый терминал аэропорта, три отеля, которые планируется использовать для приема гостей и представителей СМИ во время турнира. После этого делегация направилась в УДС "Молот", который, как отмечается, не может быть использован при проведении матчей Кубка мира - 2023. Комиссия FIBA заключила, что в том случае, если местом проведения турнира будет выбрана Россия, то в Перми должна быть построена в кратчайшие сроки новая баскетбольная арена.

Следом делегация отправилась на встречу с руководителями региона - первым заместителем председателя правительства Пермского края Ольгой Антипиной, заместителем председателя правительства Пермского края Ириной Ивенских, главой администрации Перми Дмитрием Самойловым и генеральным директором баскетбольного клуба "Парма" Александром Башминовым. Во время официального приема было отмечено, что Пермский край благодаря своим баскетбольным традициям и преданным болельщикам заслуживает право принять у себя матчи Кубка мира.

Ранее комиссия FIBA посетила Казань и Санкт-Петербург, 6 октября в Москве состоится встреча делегации с руководителями РФБ, на которой будут подведены промежуточные итоги визита в Россию. Помимо России, на проведение турнира претендует Турция, совместные заявки подали Япония, Индонезия и Филиппины, а также Уругвай и Аргентина.

Страна - хозяйка Кубка мира 2023 года будет определена 9 декабря на собрании центрального совета FIBA. В 2019 году турнир состоится в Китае.

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