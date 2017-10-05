Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба Ничушкина принесла ЦСКА победу над "Северсталью" в матче КХЛ

Спорт
5 октября, 22:10 дата обновления: 5 октября, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Армейцы одержали четвертую победу подряд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (45-я минута), Валерий Ничушкин (50) и Сергей Андронов (60). У проигравших отличился Валерий Васильев (29).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, "Северсталь" продлила свою серию из поражений до трех игр.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 16 матчах 34 очка, "Северсталь" с 24 очками после 18 игр идет девятой.

В следующем матче ЦСКА примет московский "Спартак", "Северсталь" в гостях сыграет с подольским "Витязем". Обе встречи пройдут 7 октября.

В других матчах игрового дня подольский "Витязь" обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:1, нижегородское "Торпедо" оказалось сильнее братиславского "Слована" - 1:0.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
2
Глава ФСБ признает необходимость проанализировать законодательство о "ложном" минировании
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Как прошла встреча лидеров России и Саудовской Аравии в Кремле
5
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
6
Итоги деятельности Вадима Потомского на посту губернатора Орловской области
7
Раненный в центре Москвы предприниматель скончался в больнице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама