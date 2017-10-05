Шайба Ничушкина принесла ЦСКА победу над "Северсталью" в матче КХЛ

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (45-я минута), Валерий Ничушкин (50) и Сергей Андронов (60). У проигравших отличился Валерий Васильев (29).
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, "Северсталь" продлила свою серию из поражений до трех игр.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 16 матчах 34 очка, "Северсталь" с 24 очками после 18 игр идет девятой.
В следующем матче ЦСКА примет московский "Спартак", "Северсталь" в гостях сыграет с подольским "Витязем". Обе встречи пройдут 7 октября.
В других матчах игрового дня подольский "Витязь" обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:1, нижегородское "Торпедо" оказалось сильнее братиславского "Слована" - 1:0.