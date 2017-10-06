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Противостояние Хэмилтона и Феттеля продолжится на этапе "Формулы-1" в Японии

Спорт
6 октября, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Первая часть свободных заездов начнется в 4:00 мск, вторая - в 8:00

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Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель

Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель

© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Программа 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при Японии - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Пять гонок остается у немца Себастьяна Феттеля из "Феррари", чтобы догнать лидера чемпионата британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Еще не так давно немец сам возглавлял личный зачет, но после летнего перерыва британец одержал три победы и один раз финишировал вторым и сейчас имеет преимущество над соперником в 34 очка. Такой отрыв получился в результате схода Феттеля в Сингапуре и проблем с его машиной в Малайзии, из-за которых он вынужден был стартовать последним. Теперь же права на ошибку у четырехкратного чемпиона мира больше нет.

Конфигурация трассы "Судзука" уникальна - она имеет своеобразную форму "восьмерки" (для пересечения используется мост), и это единственная подобная конфигурация в чемпионате. Трасса была открыта в 1961 году, а Гран-при "Формулы-1" она принимает с 1987-го.

За годы существования автодром четыре раза подвергался реконструкции. После серьезной аварии Алана Макниша в 2002 году был немного перестроен один из самых известных поворотов в календаре "Формулы-1" - 130R, который гонщики проходят с нажатой педалью газа в пол на скорости 300 км/ч. В остальном трасса подвергалась "косметическому ремонту".

Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, который поднимался на высшую ступень пьедестала шесть раз. Из действующих пилотов четыре победы здесь одержал Феттель, три - Хэмилтон, две - испанец Фернандо Алонсо, одну - финн Кими Райкконен.

Первая часть свободных заездов начнется в 4:00 мск, вторая - в 8:00. В субботу состоятся третья свободная практика (6:00) и квалификация (9:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (8:00).

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