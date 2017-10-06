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Голкипер "Колорадо" Варламов признан первой звездой победного матча НХЛ против "Рейнджерс"

Спорт
6 октября, 5:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 4:2 в пользу "Колорадо", Варламов отразил 37 из 39 бросков по воротам

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Семен Варламов

Семен Варламов

© AP Photo/Frank Franklin II

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Колорадо" со счетом 4:2 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские хоккеисты Наиль Якупов из "Колорадо" и Павел Бучневич из "Рейнджерс" отметились результативными действиями, а голкипер "Колорадо" Семен Варламов был признан первой звездой встречи.

В составе "Колорадо" шайбы забросили Мэтт Дюшен (6-я минута), Микко Рантанен (11), Тайсон Барри (38) и Габриэль Ландеског (60). У "Рейнджерс" дублем отметился Мика Зибанежад (18, 20).

Российский форвард "Колорадо" Якупов отметился результативной передачей в моменте с первой заброшенной шайбой. Всего в матче Якупов провел 10 минут 16 секунд, успев также нанести два броска по воротам "Рейнджерс". Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов был признан первой звездой матча, отразив 37 из 39 бросков по воротам. Второй звездой стал Зибанежад, третьей - Барри.

В составе "Колорадо" дебютировал россиянин Андрей Миронов, 23-летний защитник сыграл 11 с половиной минут, провел два силовых приема и заблокировал один бросок соперников. Кроме того, он заработал удаление, которое реализовали хоккеисты "Рейнджерс" в конце первого периода. Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отличился результативной передачей за 18 минут и 22 секунды на площадке, в его активе четыре броска по воротам Варламова.

В следующей игре в ночь на воскресенье "Колорадо" на выезде встретится с "Нью-Джерси", "Рейнджерс" в гостях сыграют против "Торонто".

В параллельном матче "Бостон" на своей площадке обыграл "Нэшвилл" (4:3), "Монреаль" в серии буллитов победил "Баффало" (3:2 в гостях).

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