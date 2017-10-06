Касаткина проиграла Халеп в 1/4 финала теннисного турнира в Пекине

ТАСС, 6 октября. Россиянка Дарья Касаткина уступила румынке Симоне Халеп в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу румынки. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

В полуфинале Халеп, "посеянная" на турнире под вторым номером, сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко и румынкой Сораной Кырстей. Ранее в 1/8 финала Симона Халеп победила Марию Шарапову.

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.