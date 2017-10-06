Касаткина проиграла Халеп в 1/4 финала теннисного турнира в Пекине

Олимпийские чемпионы по борьбе Садулаев и Снайдер выступят на турнире имени Ивана ЯрыгинаСпорт 6 октября, 10:40
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции ДонбассаМеждународная панорама 6 октября, 10:38
Минздрав прорабатывает поручение правительства о продаже лекарств в магазинахОбщество 6 октября, 10:37
Лавров: Россия и Казахстан призывают обуздать всплеск терроризма на Ближнем ВостокеПолитика 6 октября, 10:33
"Ведомости": старение речных судов в РФ идет быстрее чем строительствоТранспорт 6 октября, 10:30
Клуб КХЛ "Слован" расторг контракт с главным тренером РжигойСпорт 6 октября, 10:17
Заседание с участием Новака на Российской энергетической неделе. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 6 октября, 10:12
Чайка: концепцию цифровой трансформации внедрят в органах прокуратуры до 2025 годаОбщество 6 октября, 10:08
В СК уточнили число погибших в ДТП под ВладимиромПроисшествия 6 октября, 10:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 6 октября. Россиянка Дарья Касаткина уступила румынке Симоне Халеп в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу румынки. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
В полуфинале Халеп, "посеянная" на турнире под вторым номером, сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко и румынкой Сораной Кырстей. Ранее в 1/8 финала Симона Халеп победила Марию Шарапову.
Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.