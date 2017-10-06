Футболист сборной России Рауш считает, что мог бы стать легендой немецкого "Ганновера"

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Защитник немецкого "Кельна" и сборной России по футболу Константин Рауш считает, что мог бы стать легендой своего прежнего клуба "Ганновера". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Рауш играл в структуре "Ганновера" с 2004 по 2013 год и провел за основную команду 150 встреч. После он подписал контракт со "Штутгартом", в котором за два сезона принял участие в 25 играх.
"Я действительно мог стать легендой клуба ("Ганновера" - прим. ТАСС). Я об этом очень много думал, но просто так сложилась ситуация, поверьте. Если бы все пошло, как надо, я бы остался, но я не жалею", - рассказал Рауш.
Рауш в 2015 году получил паспорт РФ, а в августе впервые был вызван в сборную России на товарищескую встречу с московским "Динамо". Защитник готовится в составе сборной к предстоящим встречам с командами Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).