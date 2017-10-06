"Лада" обыграла "Адмирал" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 6 октября. "Лада" из Тольятти одержала победу над "Адмиралом" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Кирилл Капустин (21-я минута) и Семен Валуйский (59).
В турнирной таблице Восточной конференции "Лада" занимает 13-е место, набрав 13 очков в 19 матчах. "Адмирал" с 17 очками занимает 12-е место после 18 игр.
В следующем матче "Лада" в гостях сыграет с хабаровским "Амуром", "Адмирал" примет магнитогорский "Металлург". Обе встречи пройдут 8 октября.
В другом матче челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" со счетом 3:2.