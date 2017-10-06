Колобков провел заседание наблюдательного совета оргкомитета Универсиады-2019

ТАСС, 6 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел в Москве заседание наблюдательного совета исполнительной дирекции зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"До старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске осталось немногим более 500 дней, - сказал Колобков. - Согласно представленным исполнительной дирекцией соревнований отчетам, работа идет в соответствии с установленными сроками. В этом месяце я планирую посетить Красноярск, чтобы ознакомиться с ходом подготовки к этому масштабному спортивному событию, осмотреть объекты, которые будут задействованы при проведении Универсиады-2019".

На заседании генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов рассказал о ходе строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, а также коснулся вопросов транспортного и метеорологического обеспечения.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.