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Колобков провел заседание наблюдательного совета оргкомитета Универсиады-2019

Спорт
6 октября, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

На заседании генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов рассказал о ходе строительства и реконструкции объектов инфраструктуры

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 6 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел в Москве заседание наблюдательного совета исполнительной дирекции зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"До старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске осталось немногим более 500 дней, - сказал Колобков. - Согласно представленным исполнительной дирекцией соревнований отчетам, работа идет в соответствии с установленными сроками. В этом месяце я планирую посетить Красноярск, чтобы ознакомиться с ходом подготовки к этому масштабному спортивному событию, осмотреть объекты, которые будут задействованы при проведении Универсиады-2019".

На заседании генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов рассказал о ходе строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, а также коснулся вопросов транспортного и метеорологического обеспечения. 

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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