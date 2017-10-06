Хоккеисты минского "Динамо" приехали на игру с московским "Динамо" на метро

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки минского "Динамо" добрирались до "ВТБ Ледового дворца" на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо" на метро, чтобы не опоздать на игру из- за пробок. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе клуба.

"Команда живет в гостинице рядом с метро Павелецкая. Когда мы поняли, что нас ждет впереди пробка, решили поехать на игру на метро", - рассказали в пресс-службе.

"ВТБ Ледовый дворец" находится недалеко от станции метро "Автозаводская", на той же Замоскворецкой линии, что и "Павелецкая".

Согласно спортивному регламенту лиги, команды-участницы матча должны прибывать на игру не позднее чем за 40 минут до ее начала.

Матч "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск) начнется в 19:30 мск.