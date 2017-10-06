Хоккеисты минского "Динамо" приехали на игру с московским "Динамо" на метро

Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" РоссииАрмия и ОПК 6 октября, 19:45
Фурсенко: футболист "Зенита" Капленко отказался от выступления за белорусские сборныеСпорт 6 октября, 19:39
Мутко: стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболуСпорт 6 октября, 19:27
Журналисты привезли на Кавказ калмыцкие сказки и мечеть из спичекОбщество 6 октября, 19:19
Мутко: молодежная сборная России в матче с австрийцами не показала весь свой потенциалСпорт 6 октября, 19:18
В Пензе в ходе силовой операции освободили заложниковПроисшествия 6 октября, 19:18
Мутко: английским болельщикам нужно верить побывавшим в России туристам, а не пропагандеСпорт 6 октября, 19:15
Гарри Бардин воодушевлен тем, что дети снимают кино все больше и лучшеВ стране 6 октября, 19:08
СМИ: тематический парк в честь Месси построят в Китае за €170 млнСпорт 6 октября, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки минского "Динамо" добрирались до "ВТБ Ледового дворца" на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо" на метро, чтобы не опоздать на игру из- за пробок. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе клуба.
"Команда живет в гостинице рядом с метро Павелецкая. Когда мы поняли, что нас ждет впереди пробка, решили поехать на игру на метро", - рассказали в пресс-службе.
"ВТБ Ледовый дворец" находится недалеко от станции метро "Автозаводская", на той же Замоскворецкой линии, что и "Павелецкая".
Согласно спортивному регламенту лиги, команды-участницы матча должны прибывать на игру не позднее чем за 40 минут до ее начала.
Матч "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск) начнется в 19:30 мск.