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Дуайер: поездка на метро на игру с "Динамо" не выбила минских хоккеистов из колеи

Спорт
6 октября, 22:56 дата обновления: 6 октября, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Хоккеисты минского "Динамо" из-за пробок могли опоздать на игру с одноименным клубом из Москвы, и поэтому поехали на метро

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сложная дорога на матч с московским "Динамо" не смогла выбить из колеи хоккеистов минского "Динамо". Такое мнение журналистам высказал главный тренер белорусского клуба Горди Дуайер.

Минское "Динамо" одержало победу в Москве над одноименным клубом со счетом 2:1. Хоккеисты минчан из-за пробок, чтобы не опоздать на матч, вынуждены были добираться до "ВТБ Ледового дворца" на метро.

"Наши проблемы начались по дороге на арену - мы хотели приехать вовремя, поэтому нам пришлось бросить автобус, решили воспользоваться метро. Но нас это не выбило из колеи - мы знали, что соперник был настроен на эту игру, так как ему нужна была победа, - сказал Дуайер. - Первый период мы провели отлично, во втором немного подсели на удаления, но благодаря игре в меньшинстве сумели отодвинуть опасность от своих ворот".

"После второго периода разобрали игру на детали, смогли вернуться к своей структуре игры и показать командный хоккей. Особо выделю тройку Волков - Китаров - Павлович, потому что они сделали больше всех для победы", - добавил тренер.

По словам Дуайера, в "Динамо"  со дня на день ожидают возвращения канадского нападающего Джастина Фонтейна. "На тренировке шайба попала ему в лицо. К счастью, удалось избежать тяжелых последствий, но это повреждение, поэтому ему надо восстановиться. У нас есть время перед следующей домашней серией, поэтому я надеюсь, что он там сыграет", - отметил тренер.

Минчане следующий матч 9 октября проведут дома с "Салаватом Юлаевым". 

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