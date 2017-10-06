Встреча руководства ВФЛА с членами рабочей группы IAAF пройдет 30 октября в Осло

ТАСС, 6 октября. Очередная встреча руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с представителями рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF пройдет 30 октября в Осло. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет норвежец Руне Андерсен. Последний раз рабочая группа встречалась с руководством ВФЛА 13 июня.