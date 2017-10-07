Российская фигуристка Медведева выиграла произвольную программу на турнире в Японии

ТАСС, 7 октября. Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в произвольной программе на турнире Japan Open, который проходит в японской Сайтаме.

Россиянка набрала 152,08 балла. Второе место заняла японка Мая Михара (147,83). Третьей стала еще одна российская спортсменка Амина Загитова (145,28). Медведева второй год подряд занимает первое место в произвольной программе среди женщин на турнире в Сайтаме.

Турнир Japan Open проходит в формате командных соревнований, в нем принимают участие три квартета (команды Японии, Европы и Северной Америки), в составе которых выступают только фигуристы-одиночники. Команду Европы представляют Медеведева, Загитова, испанец Хавьер Фернандес и израильтянин Алексей Быченко. Турнир проводится в течение одного дня, все спортсмены показывают только произвольные программы. Итоговые результаты станут известные позднее, после завершения соревнований у мужчин.

Команда-победитель получает $80 тыс. призовых. Команды, занявшие второе и третье места, получают $60 и $40 тыс. соответственно.

Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при (2015, 2016), серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года. Россиянка является мировой рекордсменкой в короткой и произвольной программах, а также по сумме программ.