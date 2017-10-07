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Футболист сборной России Полоз может пропустить матч с командой Южной Кореи

Спорт
7 октября, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Форвард почувствовал недомогание, у него наблюдается повышенная температура

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ТАСС, 7 октября. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Дмитрий Полоз может не сыграть в составе сборной России в товарищеском матче с командой Южной Кореи из-за недомогания, которое он почувствовал в преддверии игры. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Вчера вечером Полоз почувствовал недомогание. В настоящее время у него наблюдается повышенная температура, и врачи сборной проводят с игроком необходимые медицинские мероприятия. Участие Полоза в сегодняшнем матче находится под большим вопросом", - говорится в сообщении.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин пропустит матч с южнокорейцами и рискует пропустить игру со сборной Ирана из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной в игре с "Уфой" (0:0) в чемпионате страны.

Матч сборных России и Южной Кореи пройдет в субботу на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - 17:00 мск. 10 октября россияне сыграют с иранцами на "Казань-Арене".

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