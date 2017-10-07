Главный тренер сборной Хорватии по футболу Чачич отправлен в отставку

ТАСС, 7 октября. Исполнительный комитет Хорватской федерации футбола отправил в отставку главного тренера национальной команды Анте Чачича. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Команду возглавил Златко Далич, последним местом работы которого был клуб "Аль-Айн" из ОАЭ.

В воскресенье сборная Хорватии на своем поле сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Хорваты занимают второе место в группе I, которое гарантирует попадание в стыковые матчи за выход в финальную часть турнира. На первой позиции идут исландцы (19 очков), на третьем - украинцы (17), которые уступают хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей.

За последние четыре матча хорваты проиграли исландцам (0:1), туркам (0:1) и сыграли вничью с финнами. Единственную победу сборная Хорватии одержала над командой Косова (1:0).

В последнем матче в группе I отборочного турнира ЧМ-2018 хорваты на выезде сыграют с украинцами. Встреча пройдет в Киеве 9 октября.