Турнир по мини-футболу памяти братьев Нурбагандовых пройдет в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Второй турнир по мини-футболу среди детей памяти Героя России Магомеда и его брата Абдурашида Нурбагандовых пройдет 8 октября в Махачкале. Ожидается, что участие в нем примут более 10 команд, сообщил ТАСС в субботу председатель комитета по делам молодежи, спорту и туризму Махачкалы Марат Ибрагимова.

"В Махачкале на базе детско-юношеской спортивной школы "Олимп" в воскресенье во второй раз пройдет турнир по мини-футболу среди детей памяти Героя России Магомеда и его брата Абдурашида Нурбагандовых. Участие в турнире примут 14 команд из детей 2009-2010 годов", - сказал Ибрагимов.

Команды-победители получат кубки и медали, а также памятные награды.

В первый раз турнир по мини-футболу среди детей памяти братьев Нурбагандовых прошел в начале октября 2016 года. Тогда участие в нем приняли более 20 команд.

"Организаторы турнира хотели не только отдать дань памяти подвигу братьев Нурбагандовых, но и на их примере донести до подрастающего поколения, какими должны быть настоящие мужчины, дагестанцы, россияне", - заявил тогда Марат Ибрагимов.

Организатором турнира выступает комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы.

Подвиг Магомеда Нурбагандова

Группа из четырех боевиков захватила 10 июля 2016 года нескольких отдыхающих в лесу, расположенном в 2 км от дагестанского райцентра Сергокала. Первым был убит двоюродный брат Магомеда Нурбагандова - Абдурашид, заступившийся за своего младшего брата Арсена, которого ударил один из преступников. Обнаружив у Магомеда Нурбагандова удостоверение сотрудника МВД, бандиты, включив видеозапись, приказали ему призвать коллег увольняться из органов, однако полицейский перед смертью обратился к правоохранителям с другим призывом: "Работайте, братья!" После этого он был убит.

Двое боевиков, причастные к этим убийствам, были ликвидированы в ходе спецопераций 7 сентября 2016 года в дагестанских городах Избербаш и Махачкала. Еще двух бандитов силовики задержали 9 сентября в Избербаше.

Президент России Владимир Путин присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Абдурашид Нурбагандов награжден орденом Мужества посмертно за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.