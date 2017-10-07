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Гана попросила ФИФА рассмотреть возможность переиграть матч отбора ЧМ-2018 с угандийцами

Спорт
7 октября, 23:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Футбольная ассоциация Ганы осталась недовольна действиям арбитра встречи со соборной Уганды, завершившейся со счетом 0:0

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ганская футбольная ассоциация попросила Международную федерацию футбола (ФИФА) рассмотреть возможность переигровки матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Уганды, завершившегося со счетом 0:0. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Футбольная ассоциация Ганы осталась недовольна действиям арбитра встречи, прошедшей в Уганде, Дэниэлла Беннета и его помощников. В частности, ганцы сетуют на то, что он не засчитал, по их мнению, чистый гол, забитый в ворота сборной Уганды в добавленное ко второму тайму время. Кроме того, Беннет во втором тайме не назначил в ворота хозяев пенальти. Отмечается, что Ганская футбольная ассоциация подала протест в ФИФА сразу после окончания матча.

В турнирной таблице группы E сборная Ганы набрала шесть очков и занимает третье место, уступая команде Уганды два балла. Лидирует в группе с девятью очками сборная Египта, которая свой матч против команды Конго проведет в воскресенье. На чемпионат мира попадут команды, занявшие первые места в каждой из пяти отборочных групп в африканской зоне квалификации.

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