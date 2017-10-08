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Игрок НБА Сефолоша спас женщину, тонувшую в реке

Спорт
8 октября, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Инцидент произошел в Юте, спортсмен пришел на помощь Лори Кларк во время сплава по реке Прово

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ТАСС, 8 октября. Американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта" Табо Сефолоша спас женщину, которая тонула в реке. Об этом сообщает газета The Salt Lake Tribune.

Инцидент произошел в Юте на реке Прово. Сефолоша со своей женой и двумя дочерьми отправился в воскресенье на рафтинг (сплав по горной реке на надувных судах - прим. ТАСС). Лори Кларк с детьми и своими друзьями решила поплавать на лодке, которая в определенный момент ударилась о камень и перевернулась, а Кларк потеряла спасательный жилет.

Одна из подруг Кларк, Хайди Бишоп, сидя в лодке, схватила ее за майку и старалась удержать женщину, которая начала уже тонуть. Сефолоша пришел на помощь и затащил Кларк на свой рафт (надувная лодка - прим. ТАСС).

"Сефолоша не понимает, что я действительно была в ужасе и отчаянии. Он на самом деле спас мою жизнь в этот день", - прокомментировала инцидент Кларк. "Я не знаю, сколько бы могла еще удерживать ее, он спас ей жизнь", - добавила Бишоп.

Сефолоша летом текущего года подписал с "Ютой" двухлетний контракт на сумму $10,5 млн. В прошлом сезоне американец играл за "Атланту". Он провел 62 матча в регулярном сезоне, набирая в среднем по 7,2 очка за матч и совершая 4,4 подбора.

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