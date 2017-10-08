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Мужская сборная РФ по керлингу сыграет в двух турнирах перед отбором на ОИ-2018

Спорт
8 октября, 16:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Квалификационный турнир к Играм-2018 пройдет с 5 по 10 декабря в Чехии

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МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская сборная России по керлингу примет участие в двух турнирах в преддверии квалификационных соревнований на Олимпийские игры 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

30 сентября завершился финал мужского Суперкубка России, победителем которого стала команда Санкт-Петербурга в составе Алексея Тимофеева (скип), Артема Шмакова, Артура Ражабова и Евгения Климова. Команда получила право представить страну на квалификационном турнире к Играм-2018, который пройдет с 5 по 10 декабря в Чехии.

"Сборная до 18 октября будет тренироваться на базе в Новогорске, после чего примет участие в международном турнире, который пройдет в швейцарском Шампери с 18 по 23 октября. С 30 октября по 10 ноября команда проведет сбор в Сочи и оттуда отправится на чемпионат Европы (соревнования пройдут в Швейцарии с 18 по 25 ноября - прим. ТАСС)", - рассказал Свищев.

"Задача одна - завоевание путевки на Олимпиаду. Она решаема, это нам по силам, потому что все сильнейшие сборные уже отобрались на Игры. Единственное, что беспокоит, - это то, что команда молодая, некоторые игроки не имеют большого международного опыта. Мы создадим все условия для нашей команды, чтобы она успешно выступила. Есть надежды, что сыгранность команды из Санкт-Петербурга, города, который заявил о себе как об одном из главных центров керлинга в России, поможет доказать, что клубный керлинг может представлять страну на чемпионатах Европы и мира", - добавил собеседник агентства.

Президент ФКР отметил, что изменения в составе мужской сборной возможны только при форсмажорных обстоятельствах. "Команда, выигравшая в отборе, будет дальше представлять Россию на международной арене, в этом принцип этих соревнований. Если будут проблемы проблемы со здоровьем или какие-либо другие проблемы, то буду замены, но я надеюсь, что таких проблем не будет и тренерскому штабу не придется привлекать игроков из других команд или другого региона", - заявил он.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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