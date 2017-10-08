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Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир в Пекине

Спорт
8 октября, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

В финале испанец обыграл австралийца Ника Кирьоса

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA-EFE/WU HONG

ТАСС, 8 октября. Первая "ракетка" мира испанец Рафаэль Надаль обыграл австралийца Ника Кирьоса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который завершился в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1. Надаль второй раз в карьере выиграл турнир в Пекине. Впервые он первенствовал на китайских кортах в 2005 году.

31-летний испанец выиграл седьмой титул в текущем сезоне (всего - 75). Надаль опередил австралийца Рода Лейвера по количеству титулов за карьеру, в активе которого 74 победы.

Открытый чемпионат Китая проходил на покрытии "хард". Призовой фонд - около $3 млн.

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