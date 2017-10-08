"Салават Юлаев" победил "Сибирь" в матче КХЛ

ТАСС, 8 октября. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Энвер Лисин (17-я минута), Александр Логинов (20) и Антон Лазарев (28). Для вратаря "Салавата Юлаева" Бена Скривенса эта игра стала второй в нынешнем сезоне без пропущенных шайб.

"Салават Юлаев" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 30 очками, "Сибирь" - девятое с 26 очками.

В следующем матче 11 октября "Салават Юлаев" сыграет в гостях с минским "Динамо". "Сибирь" 12 октября примет владивостокский "Адмирал".