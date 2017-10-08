Российская фигуристка Сотскова победила на турнире в Финляндии

ТАСС, 8 октября. Россиянка Мария Сотскова заняла первое место на международном турнире по фигурному катанию "Финляндия трофи" в Эспоо.

Сотскова, шедшая второй после короткой программы, победила в произвольной, набрав 137,61 балла. Итоговая сумма россиянки составила 205,30 балла. Второе место заняла чемпионка мира 2012 года и бронзовый призер Олимпийских игр - 2014 итальянка Каролина Костнер (193,76). Другая российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева, которая лидировала после короткой программы, получила 121,31 балла за произвольную и заняла итоговое третье место (189,13).

Еще одна россиянка Алена Леонова была шестой после короткой программы. За произвольную она получила 121,73 балла, что стало третьим результатом. Итоговая сумма Леоновой за две программы - 178,46 балла, она заняла пятое место.

Для Сотсковой соревнования в Эспоо стали первым официальным турниром в сезоне. Сотскова выступит на втором этапе Гран-при в Канаде, который пройдет с 27 по 29 октября.

"Финляндия трофи" завершится в воскресенье.