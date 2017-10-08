Сборная России по шорт-треку не смогла завоевать медалей на этапе Кубка мира в Дордрехте

ТАСС, 8 октября. Сборная России по шорт-треку не завоевала ни одной медали на этапе Кубка мира в голландском Дордрехте.

Россияне выходили в финал соревнований дважды. Семен Елистратов участвовал в финале на дистанции 1000 м, но был дисквалифицирован. Мужская сборная России в составе Елистратова, Дениса Айрапетяна, Владимира Григорьева и Виктора Ана стала пятой в эстафете на 5000 м.

Кубок мира является квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2018 года. Следующий этап Кубка мира пройдет с 9 по 12 ноября в Шанхае.