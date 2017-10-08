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Сборная России победила венгров в матче ЧМ по керлингу в миксте

Спорт
8 октября, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Россияне делят первое место в группе A со сборной Уэльса, у обеих команд по две победы

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ТАСС, 8 октября. Сборная России по керлингу одержала победу над командой Венгрии со счетом 6:3 в матче группового раунда чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.

Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне делят первое место в группе A со сборной Уэльса, у обеих команд по две победы. В следующем матче сборная России сыграет с командой Словении.

Сборная России является действующим чемпионом мира по керлингу в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.

Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз. 38 команд разделены на пять групп. 16 лучших команд по итогам предварительной стадии (матчи пройдут с 6 по 12 октября) выходят в плей-офф. Встречи 1/8 и 1/4 финала пройдут 13 октября, полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 14 октября.

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