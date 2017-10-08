"Бавария" намерена предложить Лёву пост главного тренера команды после ЧМ-2018

ТАСС, 8 октября. Руководство футбольного клуба "Бавария" рассматривает наставника сборной Германии Йоахима Лёва в качестве кандидата на пост главного тренера после окончания чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на газету Bild.

Контракт Лёва с национальной командой истекает в 2020 году, однако, по сообщениям немецких СМИ, в нем есть пункт, позволяющий специалисту закончить работу в сборной досрочно.

Сообщается, что Немецкий футбольный союз предложит 57-летнему специалисту новый контракт, так как не хочет, чтобы Лёв ушел в "Баварию".

В начале октября "Бавария" после увольнения Карло Анчелотти назначила главным тренером клуба Юппа Хайнкеса, его контракт рассчитан до 30 июня 2018 года.

Йоахим Лёв стал главным тренером сборной Германии в 2006 году, за этот период немецкий специалист выиграл чемпионат мира в 2014 году и стал бронзовым призером чемпионата мира в 2010 году, также завоевал серебро (2008) и две бронзы чемпионатов Европы (2012, 2016). На прошедшем этим летом в России Кубке конфедераций сборная Германии под его руководством заняла первое место.