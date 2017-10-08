Баскетболисты "Зенита" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

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ТАСС, 8 октября. Баскетболисты петербургского "Зенита" обыграл пермскую "Парму" со счетом 98:73 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Матч начался с минуты молчания в память о спортивном директоре футбольного клуба "Зенит" Константине Сарсании, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 49 лет.
Самым результативным игроком встречи стал игрок "Зенита" Дрю Гордон, набравший 25 очков. В составе "Пармы" больше всего очков в активе Янника Морейры (11).
В следующем матче 15 октября "Зенит" примет "Астану". "Парма" 16 октября дома сыграет с "Химками".