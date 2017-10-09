Шарапова сыграет с румынкой Бегу на старте теннисного турнира в Тяньцзине

ТАСС, 9 октября. Румынка Ирина Бегу стала соперницей россиянки Марии Шараповой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Тяньцзине. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Матч состоится 10 октября.

Изначально Шарапова должна была сыграть на старте соревнований с Каролин Гарсией, но француженка снялась с турнира. В воскресенье Гарсия стала победительницей турнира в Пекине.

Призовой фонд турнира в Тяньцзине, который пройдет с 9 по 15 октября, составляет $426 тыс.