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Шарапова сыграет с румынкой Бегу на старте теннисного турнира в Тяньцзине

Спорт
9 октября, 10:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Соперницей Шараповой должна была стать француженка Каролин Гарсия, но она снялась с турнира

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 9 октября. Румынка Ирина Бегу стала соперницей россиянки Марии Шараповой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Тяньцзине. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Матч состоится 10 октября.

Изначально Шарапова должна была сыграть на старте соревнований с Каролин Гарсией, но француженка снялась с турнира. В воскресенье Гарсия стала победительницей турнира в Пекине.

Призовой фонд турнира в Тяньцзине, который пройдет с 9 по 15 октября, составляет $426 тыс.

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Шарапова, Мария Юрьевна
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