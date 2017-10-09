Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Донские казаки на полевых сборах проходят физподготовку к ЧМ-2018

Спорт
9 октября, 13:16 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, октября. /ТАСС

По словам представителя отдела информационной политики региональной администрации Дмитрия Карзаева, казаки будут максимально задействованы при обеспечении безопасности на матчах

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Казаки, которые будут задействованы в обеспечении порядка на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года, оттачивают профессиональные навыки в ходе полевых сборов, сообщили ТАСС в пресс-службе Всевеликого войска Донского.

"В ходе полевых выходов проводятся теоретические и практические занятия, главной целью которых является профессиональная подготовка казаков-дружинников к обеспечению безопасности граждан. Основное внимание уделено физической подготовке, сдаче норм ГТО, проведению инструктажей, рейдов, практической отработке действий при реальном несении службы, проводится цикл занятий с казаками-дружинниками, направленный на повышение уровня правовой и специальной подготовки при несении службы", - рассказали в пресс-службе.

По словам представителя отдела информационной политики региональной администрации Дмитрия Карзаева, казаки будут максимально задействованы при обеспечении безопасности на матчах.

"Это уже традиция, казаки активно участвуют в обеспечении безопасности на матчах, постоянно дежурят конные патрули. Чемпионат мира не станет исключением. Кроме того, для обеспечения безопасности планируется привлечь полицейских из соседних регионов", - уточнил Карзаев.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама