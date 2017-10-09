Донские казаки на полевых сборах проходят физподготовку к ЧМ-2018

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Казаки, которые будут задействованы в обеспечении порядка на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года, оттачивают профессиональные навыки в ходе полевых сборов, сообщили ТАСС в пресс-службе Всевеликого войска Донского.
"В ходе полевых выходов проводятся теоретические и практические занятия, главной целью которых является профессиональная подготовка казаков-дружинников к обеспечению безопасности граждан. Основное внимание уделено физической подготовке, сдаче норм ГТО, проведению инструктажей, рейдов, практической отработке действий при реальном несении службы, проводится цикл занятий с казаками-дружинниками, направленный на повышение уровня правовой и специальной подготовки при несении службы", - рассказали в пресс-службе.
По словам представителя отдела информационной политики региональной администрации Дмитрия Карзаева, казаки будут максимально задействованы при обеспечении безопасности на матчах.
"Это уже традиция, казаки активно участвуют в обеспечении безопасности на матчах, постоянно дежурят конные патрули. Чемпионат мира не станет исключением. Кроме того, для обеспечения безопасности планируется привлечь полицейских из соседних регионов", - уточнил Карзаев.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.