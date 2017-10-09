Бывший глава Москомспорта Лев Кофман скончался на 81-м году жизни

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший председатель Комитета физической культуры и спорта правительства Москвы, бывший президент Федерации фристайла России Лев Кофман скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

О причине смерти функционера не сообщается. Прощание с Кофманом пройдет 11 октября в 13:00 мск на Троекуровском кладбище.

Кофман также занимал должности директора Центральной школы высшего спортивного мастерства, заведующего кафедрой физического воспитания и спорта Московского государственного педагогического университета, генерального директора МГФСО, президента Федерации фристайла России, был членом исполкома Международной федерации лыжного спорта. Также он был советником президента ОКР и членом исполкома ОКР.

В 1998 году при непосредственном участии Кофмана были подготовлены и проведены первые Всемирные юношеские Игры под патронажем Международного олимпийского комитета. Кофман награжден Серебряным Олимпийским орденом МОК и другими почетными наградами.