Ветераны абхазского футбола провели товарищеский матч в память о Виталии Дараселии

СУХУМ, 9 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч в память о бывшем полузащитнике сборной СССР Виталии Дараселии, которому 9 октября исполнилось бы 60 лет, состоялся в понедельник в Абхазии. В нем приняли участие ветераны абхазского футбола.

"Сегодня мы отмечаем юбилей легенды не только абхазского и советского, но и международного футбола - Виталия Дараселии. В память о нем состоялся матч между очамчырским "Ерцаху" и сборной Абхазии, в котором сыграли известные не только в Абхазии, но и за ее пределами футболисты", - сказал президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Джума Кварацхелия. По его словам, со следующего года в память о Дараселии будет проходить традиционный детский турнир.

Игра ветеранов завершилась победой сборной Абхазии со счетом 4:2. Капитаном очамчырской команды выступал сын Виталия Дараселия, который носит имя своего отца. В сборной Абхазии играли мастер спорта СССР Ахрик Цвейба, Кварацхелия, абхазские и советские футболисты Саид Тарба, Роман Хагба, Андрей Чекунов, Беслан Гублиа. До товарищеского матча у мемориала в городе Очамчыра, где похоронен спортсмен, состоялось возложение цветов, куда пришли руководители ФФА, администрация Очамчырского района, друзья и родственники Дараселии.

Уникальность Дараселии

"Виталий Дараселия уникален тем, что он единственный абхаз, игравший в финальной части чемпионата мира - в 1982 году в Испании за сборную СССР. Он - обладатель Кубка кубков 1981 года в составе тбилисского "Динамо". Дараселия сыграл 22 игры за сборную СССР и забил три гола, он был одним из самых техничных футболистов, но, к сожалению, на пике карьеры в возрасте 25 лет трагически погиб 13 декабря 1982 года", - рассказал журналистам футбольный эксперт Вианор Тужба.

Абхазский и советский футболист Беслан Нанба, в 1977-78 годах игравший в тбилисском "Динамо" с Дараселией охарактеризовал партнера как "уникального спортсмена и выдающегося абхаза". "Виталий был старше меня на три года, но выступал моим опекуном и наставником, когда я пришел в тбилисское "Динамо". Помню, каким авторитетом он пользовался в команде - из-за того, что Виталий не знал грузинского, выдающийся тренер Нодар Ахалкаци давал установки команде на русском языке, хотя не все понимали русский. Его очень любили и в сборных СССР", - рассказал Нанба.

Гены отца

У Дараселии остались сын и дочь, которые приехали на его юбилей из Тбилиси. "К сожалению, я отца не помню, больше знаю о нем по рассказам его друзей как о человеке, для которого дружба и любовь были превыше всего, - сказал корреспонденту ТАСС сын футболиста. - Я благодарен всем за память о нем, и вижу, что в Абхазии его помнят и любят".

Виталий Дараселия-младший уже завершил футбольную карьеру, но его девятилетний сын учится в футбольной академии в Тбилиси, носящей имя дедушки. "Слава отца мне всегда помогала в жизни, но не в футболе, где от меня всегда ждали большего", - сказал он.

Дараселия погиб в автокатастрофе в 1982 году в Зестафони (Грузия), он не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы, с большой высоты обрушился в горную реку и его унесло мощным потоком. Лишь через 13 дней удалось обнаружить тело. Дараселия похоронен как национальный герой в городе Очамчыра, где он родился и жил, начинал футбольную карьеру.