"Химки" победили ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС, 9 октября. Подмосковные "Химки" одержали победу над рижским клубом ВЭФ со счетом 104:64 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал игрок "Химок" Джеймс Андерсон, набравший 24 очка. Подмосковная команда в первом матче на турнире победила "Цмоки-Минск" со счетом 83:55. Для ВЭФ игра с "Химками" стала первой в этом сезоне в турнире.

В следующем матче 16 октября "Химки" в гостях сыграют с пермской "Пармой", ВЭФ также в гостях встретится с командой "Нижний Новгород" 15 октября.