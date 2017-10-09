ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв "Локомотив"

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ТАСС, 9 октября. Московский ЦСКА одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Блажиевский (9-я минута), Кирилл Капризов (20, 35), Валерий Ничушкин (26) и Михаил Григоренко (27). Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 18 матчах 40 очков, "Локомотив" с 29 очками после 19 игр идет шестым.
В следующем матче ЦСКА 14 октября в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", "Локомотив" 11 октября также на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".