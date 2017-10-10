Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол и передача Зайцева помогли "Торонто" победить "Чикаго" в матче НХЛ

Спорт
10 октября, 4:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

"Торонто" победил в овертайме со счетом 4:3, 25-летний российский защитник в третий раз в карьере забросил шайбу и отдал результативную передачу в одном матче НХЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Зайцев

Никита Зайцев

© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 10 октября. Клуб "Торонто" обыграл "Чикаго" со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник "Торонто" Никита Зайцев в третий раз в карьере забросил шайбу и отдал результативную передачу в одной игре.

Голы в составе "Торонто" забили Зайцев (31-я минута), Коннор Браун (53), Джеймс ван Римсдик (56), победную шайбу на 4-й минуте овертайма забросил Остон Мэттьюс. У "Чикаго" отличились Ян Рутта (4), Джонатан Тэйвз (8) и Рихард Паник (48).

Зайцев провел на площадке 20 минут 33 секунды, успев забросить шайбу после одного броска по воротам, отдать результативную передачу, провести два силовых приема и заработать показатель полезности "+2". 25-летний россиянин в третий раз в карьере забросил шайбу и отдал голевую передачу в одном матче НХЛ. В трех матчах текущего сезона Зайцев набрал уже 4 очка (2 шайбы + 2 передачи).

Гол Зайцева 

Российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов сыграл в матче 17 минут 40 секунд, отметившись двумя бросками по воротам "Торонто".

"Торонто" одержал третью победу в трех встречах сезона-2017/18 и возглавляет Восточную конференцию. "Чикаго" потерпел первое поражение в трех играх, клуб занимает вторую строчку на Западе. В следующем матче в ночь на четверг "Торонто" дома сыграет против "Нью-Джерси", "Чикаго" днем ранее на выезде встретится с "Монреалем".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащим
2
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватами
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Эрдоган обсудит в Сербии "Турецкий поток" и пошлет сигнал поддержки балканским мусульманам
5
ABC: бывшая жена Дональда Трампа в шутку назвала себя первой леди
6
Врио главы Омской области планирует опираться на местные кадры
7
Сборная Украины не выступит на ЧМ-2018 в России, исландцы впервые сыграют на турнире
Темы дня
Новости партнеров
Реклама