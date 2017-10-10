Гол и передача Зайцева помогли "Торонто" победить "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 10 октября. Клуб "Торонто" обыграл "Чикаго" со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник "Торонто" Никита Зайцев в третий раз в карьере забросил шайбу и отдал результативную передачу в одной игре.

Голы в составе "Торонто" забили Зайцев (31-я минута), Коннор Браун (53), Джеймс ван Римсдик (56), победную шайбу на 4-й минуте овертайма забросил Остон Мэттьюс. У "Чикаго" отличились Ян Рутта (4), Джонатан Тэйвз (8) и Рихард Паник (48).

Зайцев провел на площадке 20 минут 33 секунды, успев забросить шайбу после одного броска по воротам, отдать результативную передачу, провести два силовых приема и заработать показатель полезности "+2". 25-летний россиянин в третий раз в карьере забросил шайбу и отдал голевую передачу в одном матче НХЛ. В трех матчах текущего сезона Зайцев набрал уже 4 очка (2 шайбы + 2 передачи).

Гол Зайцева

Twenty-two with the tally. #TMLtalk pic.twitter.com/gKc9L8AfxG — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 10 октября 2017 г.

Российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов сыграл в матче 17 минут 40 секунд, отметившись двумя бросками по воротам "Торонто".

"Торонто" одержал третью победу в трех встречах сезона-2017/18 и возглавляет Восточную конференцию. "Чикаго" потерпел первое поражение в трех играх, клуб занимает вторую строчку на Западе. В следующем матче в ночь на четверг "Торонто" дома сыграет против "Нью-Джерси", "Чикаго" днем ранее на выезде встретится с "Монреалем".