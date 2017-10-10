Лауреаты национальных премий в области спорта будут получать 1 млн рублей

ТАСС, 10 октября. Лауреаты национальных номинаций в области физической культуры и спорта с 2018 года будут получать вознаграждение в размере 1 млн рублей. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее размер вознаграждения составлял 500 тысяч рублей.

Кроме того, в номинации "Гордость России" слова "лучший спортсмен, спортсменка, тренер" были заменены словами "спортсмен, спортсменка, тренер года". Также введена новая номинация "Спорт для всех: лучший организатор физкультурно- спортивной работы в сельской местности, лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы", ранее - "За вклад в развитие физической культуры и спорта".

В 2016 году премию "Гордость России" получили олимпийские чемпионы 2016 года пятиборец Александр Лесун, фехтовальщица Яна Егорян и главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов. Церемония награждения проводится Минспортом с 2010 года.