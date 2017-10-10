Тренер: подготовка сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина проходит без срывов

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина провела летний подготовительный сезон согласно тренировочному плану. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Александр Арефьев.
"Подготовка сборной России проходит хорошо, без срывов - поучаствовали в летнем Гран-при, провели чемпионат России. Все живы и здоровы, травм пока не было. Обкатываем молодежь - Михаил Назаров неплохо зарекомендовал себя. На нескольких этапах Кубка Гран-при попал в тридцатку, надеемся, что зимой его результаты улучшатся", - сказал Арефьев.
Первый этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина прошел в польской Висле 13 июля. Завершающими стали соревнования в немецком Клингентале 3 октября. Лучшие результаты среди россиян показал Евгений Климов, ставший призером этапа летнего Гран-при в подмосковном Чайковском.
"Евгений Климов стартовал на летнем Гран-при в августе, позже молодежи, которая начала прыгать уже с июля. Показал неплохие результаты на этапах в Японии, Хинценбахе и Чайковском. В Клингентале вовремя обнаружили поломку крепления и отменили старт Климова. По итогам летнего Гран-при он оказался пятым, Денис Корнилов - на 12-м месте", - добавил специалист.
Участник двух Олимпийских игр Дмитрий Васильев будет готовиться к зимнему сезону в составе сборной России, рассказал Арефьев.
"Васильев занимает 63-е место по итогам летнего Гран-при, он принял участие всего в одном этапе. Сейчас Васильев тренируется по индивидуальному плану, позже подключится к функциональной подготовке с основной командой. Сборная России 17 октября выезжает в Словению, где проведет подготовку к зимнему сезону. Позже сформируем состав сборной, который примет участие в зимних этапах Кубка мира", - отметил тренер.
Первый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет в польском городе Висла 19 ноября 2017 года.