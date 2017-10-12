Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Практически на всех континентах завершился отборочный турнир к чемпионату мира по футболу 2018 года. Путевки в Россию с учетом страны-хозяйки уже получили 23 сборные. Окончательный список команд сформируется через месяц, когда определятся последние три участника от Африки, пройдут стыковые матчи в Европе (на четыре путевки претендуют восемь сборных: Швейцария, Италия, Дания, Хорватия, Швеция, Северная Ирландия, Греция и Ирландия, жеребьевка пройдет 17 октября), а также межконтинентальные матчи: Австралия сыграет с Гондурасом, а Перу — с Новой Зеландией.

ТАСС представляет команды, которые уже могут готовиться к чемпионату мира в России.

Сборная Германии

© EPA/RONALD WITTEK

Сборная Германии выступила в отборочном турнире, как и полагается чемпионам мира, победив во всех десяти матчах и установив рекорд по забитым мячам (43). Сборная Германии ни разу не оступалась в отборочных циклах чемпионатов мира и Европы, не поехав по экономическим причинам на первый чемпионат мира 1930 года в Уругвай, а также в 1950 году в Бразилию — из-за отстранения национальной федерации после Второй мировой войны.

В отборочном цикле в составе сборной Германии забитыми голами отличился 21 футболист, а самыми результативными стали Томас Мюллер и Сандро Вагнер. Лидеры сборной Германии хорошо известны — это защитники Джошуа Киммих, Матс Хуммельс и Антонио Рюдигер, полузащитники Юлиан Дракслер, Тони Кроос, Месут Озил, нападающий Томас Мюллер.

Главный тренер сборной Германии — 57-летний Йоахим Лёв, который возглавляет команду с 2006 года. Под его руководством немцы выиграли чемпионат мира и Кубок конфедераций, вышли в финал чемпионата мира 2010 года и Евро-2008, считаясь главными фаворитами и предстоящего турнира в России.

Место в рейтинге ФИФА: 1

Достижения: в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах сборные ФРГ/Германии становились чемпионами мира, еще восемь раз команда оказывалась в тройке призеров. В 1972, 1980 и 1996 годах бундестим выиграла чемпионат Европы, являясь самой титулованной командой континента. Минувшим летом сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций, в финале в Санкт-Петербурге победив чилийцев — 1:0. На этом турнире сборная Германии выступала фактически экспериментальным составом, однако и эти футболисты не дали усомниться в классе команды.

Сборная Бразилии

© AP Photo/Juan Karita

Бразильцы не лучшим образом стартовали в отборочном цикле, однако летом 2016 года команду принял один из самых успешных местных специалистов Тите — и пентакампеоны одержали девять побед подряд, став первой командой, отобравшейся на чемпионат мира — 2018. Переломным стал разгром, учиненный в ноябре 2016 года аргентинцам в Белу-Оризонти — 3:0.

58-летний Тите выигрывал с "Коринтиансом" Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира в 2012 году, а с "Интернасьоналом" в 2008-м стал обладателем Южноамериканского кубка. В основном составе сборной Бразилии выступает один из лучших футболистов мира Неймар, а также звезды европейских клубов: вратарь Алисон, защитники Марсело, Маркиньос, Миранда, Даниэл Алвес, полузащитники Каземиро, Филиппе Коутиньо и Паулиньо, а также форвард Габриэл Жезус. Неймар, Габриэл Жезус и Паулиньо с шестью голами стали самыми результативными бразильцами в отборочном турнире.

Место в рейтинге ФИФА: 2

Достижения: самая титулованная команда планеты выигрывала чемпионат мира пять раз: в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. Восемь раз бразильцы завоевали Кубок Америки, а в 2016 году на домашних полях впервые в истории победили на олимпийском футбольном турнире.

Сборная Португалии

© EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES

Чемпионы Европы с большим трудом стали победителями группы В, лишь в заключительном матче победив команду Швейцарии со счетом 2:0 и опередив конкурента благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Нынешнее поколение португальских футболистов ассоциируется прежде всего с Криштиану Роналду, который обновил все местные рекорды, в отборочном турнире забив 15 мячей и уступив по этому показателю лишь поляку Роберту Левандовскому. Однако в отборочном цикле важную роль сыграл и другой форвард сборной Португалии — Андре Силва, отличившийся девять раз, в том числе и в решающем матче со швейцарцами. Команда Фернанду Сантуша вновь уверенно действовала в обороне, пропустив лишь четыре мяча, — центральные защитники Пепе и Руй Фонте, несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (34 и 33 года соответственно), продолжают выступать очень надежно. В целом у сборной Португалии достаточно возрастной состав, а из молодого поколения следует выделить, помимо Андре Силвы, полузащитника Жоау Мариу и форварда Бернарду Силву.

Опытен и главный тренер португальцев — 63-летний Фернанду Сантуш, который еще в 1999 году выигрывал с "Порту" чемпионат страны.

Место в рейтинге ФИФА: 3

Достижения: португальская сборная в который уже раз показала умение играть важнейшие матчи, что во многом позволило ей победить на Евро-2016 во Франции — впервые в своей истории.

Сборная Аргентины

© AP Photo/Victor R. Caivano

Возможное непопадание аргентинцев и Лионеля Месси на чемпионат мира было главной темой для обсуждения в мировом футболе в начале октября. Аргентинцы кошмарно проводили отборочный турнир — во многом из-за серьезных проблем в национальной федерации, которая долгое время не могла выбрать президента.

Из-за неразберихи летом 2016 года покинул сборную Херардо Мартино, а под руководством Эдгардо Баусы она стала постоянно терять очки, в итоге оказавшись за пределами первой четверки команд южноамериканской отборочной группы. Спасать двукратных чемпионов мира был назначен Хорхе Сампаоли, ранее удачно работавший со сборной Чили. Однако при нем сборную поразила ничейная напасть: дома аргентинцы не сумели обыграть соперников из Венесуэлы и Перу, и перед заключительным матчем в Кито против команды Уругвая выбор был простым — только победа, иначе впервые с 1970 года аргентинцы оказались бы без чемпионата мира. И в самый важный момент свое слово сказал тот, на кого в последние дни молилась вся страна. Месси сделал хет-трик, и аргентинцы заняли третье место в группе, получив путевку в финальный турнир.

Но в любом случае сборная Аргентины должна прибавлять, прежде всего — в атаке. Обладая целой россыпью звезд в нападении — Месси, Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро, Паоло Дибала, а также Мауро Икарди, которого стал привлекать в состав Сампаоли, — аргентинцы забили в 18 отборочных матчах лишь 19 мячей; меньше только у аутсайдера из Боливии. Семь голов — на счету Месси. Сампаоли серьезно обновил состав, где из привычных звезд остались лишь защитник Хавьер Маскерано и полузащитник Анхель Ди Мария. Крепких аргентинских футболистов в Европе выступает множество, зато звезд, способных вновь вывести команду в финал чемпионата мира, как это случилось в 2014 году, уже не наблюдается.

Место в рейтинге ФИФА: 4

Достижения: аргентинцы пять раз играли в финалах чемпионата мира, одержав две победы (1978, 1986) и два раза уступив (1930, 1990, 2014).

Сборная Бельгии

© EPA/FEHIM DEMIR

"Красные дьяволы" первыми в Европе получили путевку в финальный турнир, уверенно победив в группе H. Нынешнее поколение бельгийских футболистов — одно из сильнейших в истории команды.

Лидерами нынешней сборной Бельгии являются голкипер Тибо Куртуа, защитники Тома Менье и Ян Вертонген, полузащитники Эден Азар, Аксель Витсель, Кевин де Брюйне, форварды Дрис Мертенс и Ромелу Лукаку. Выступающий за английский "Манчестер Юнайтед" Лукаку с 11 голами стал лучшим бомбардиром команды в отборочном турнире. Эден Азар забил шесть мячей, по пять — Мертенс и Менье. После чемпионата Европы, на котором бельгийцы вылетели в четвертьфинале, на посту главного тренера Марка Вильмотса сменил испанец Роберто Мартинес.

Место в рейтинге ФИФА: 5

Достижения: лучшим результатом бельгийской сборной является четвертое место на чемпионате мира в 1986 году. В 1980 году бельгийцы играли в финале чемпионата Европы, а в 1972-м заняли третье место.

Сборная Польши

© EPA/Bartlomiej Zborowski

Польская сборная пробилась в финальный турнир чемпионата мира впервые с 2006 года. В нынешнем поколении польских футболистов немало звезд европейского масштаба, среди них выделяется форвард Роберт Левандовский, который в отборочном цикле забил рекордные 16 мячей — из 28, проведенных сборной Польши. Благодаря результативной игре своего лидера поляки сумели опередить конкурентов из Дании на пять очков, хотя 1 сентября и проиграли им в Копенгагене со счетом 0:4. Помимо Левандовского, который еще не играл на чемпионатах мира, в сборной Польше следует выделить опытных защитников Лукаша Пищека и Камиля Глика, полузащитников Гжегожа Крыховяка, Петра Зелиньского, Якуба Блащиковского и Камиля Гросицкого.

Главный тренер сборной Польши — 59-летний Адам Навалка, который руководит командой с 2013 года. Ранее он работал со многими местными клубами и даже помогал в сборной голландцу Лео Бенхаккеру в 2007–08 годах.

Место в рейтинге ФИФА: 6

Достижения: главные успехи поляков приходятся на 70–80-е годы прошлого века — в 1974 и 1982 годах команда занимала третье место на чемпионатах мира. При этом на чемпионате Европы сборная Польши впервые сыграла лишь в 2008 году.

Сборная Франции

© EPA/VASSIL DONEV

Финалисты прошлогоднего чемпионата Европы сумели пробиться в финальный турнир лишь в последний момент, опередив сборные Швеции и Нидерландов. Команда одержала несколько ярких побед, но не сумела на своем поле обыграть сборную Люксембурга, осложнив себе задачу.

Главной звездой нынешней сборной Франции является нападающий Антуан Гризманн, который вместе с форвардом Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле. Гризманн и Жиру забили по голу в матче с командой Белоруссии во вторник, победа в котором гарантировала "трехцветным" первое место в группе А. По традиции у сборной Франции очень мощная опорная зона, где выступают Поль Погба и Нголо Канте, а в атаке помимо Гризманна и Жиру следует отметить юные таланты — Кильяна Мбаппе и Усмана Дембеле, которые минувшим летом совершили громкие переходы в "Пари Сен-Жермен" и "Барселону" соответственно.

Капитаном сборной Франции является 30-летний голкипер Юго Льорис, тренирует команду 48-летний Дидье Дешам — ключевой полузащитник чемпионов мира 1998 года, который работает со сборной с 2012 года.

Место в рейтинге ФИФА: 8

Достижения: в 1998 году на домашнем турнире сборная Франции впервые стала чемпионом мира, а в 2006 году поколение Зинедина Зидана едва не повторило этот успех, уступив в финале итальянцам лишь в серии пенальти. В 1984 и 2000 году французы выиграли чемпионат Европы, а в прошлом году едва не сделали хет-трик, в финале уступив соперникам из Португалии.

Сборная Колумбии

© AP Photo/Rodrigo Abd

Колумбийцы также рисковали остаться без чемпионата мира, хотя в 2014 году добрались до четвертьфинала. Отборочный цикл они завершили четырьмя матчами без побед, однако ничья в гостях с конкурентами из Перу (1:1) позволила им остаться на четвертом месте. Последние неудачи связаны прежде всего с не лучшей формой Хамеса Родригеса, однако именно он забил важнейший гол в Лиме.

Колумбийская сборная сохранила лидеров, удачно выступивших на чемпионате мира в Бразилии — в строю до сих пор голкипер Давид Оспина, полузащитники Хуан Куадрадо, Абель Агилар, Карлос Санчес, Хамес Родригес. Полностью восстановился форвард Радамель Фалькао Гарсия, хотя лучшим бомбардиром команды с шестью голами в отборочном турнире стал Хамес. Среди лидеров новой волны следует отметить защитников Оскара Мурильо и Франка Фабру, а также хавбека Эдвина Кардону и форварда Дувана Сапату. Возглавляет команду аргентинский специалист Хосе Пекерман, который долгое время работал с молодежной сборной Аргентины.

Место в рейтинге ФИФА: 10

Достижения: колумбийская сборная лишь в конце 80-х годов вышла на лидирующие роли в южноамериканском футболе, когда блистало поколение во главе с Карлосом Вальдеррамой, Фредди Ринконом и Фаустино Асприльей. В 2001 году уже новый состав колумбийцев впервые в истории выиграл Кубок Америки. Лучшее выступление на чемпионатах мира — четвертьфинал в 2014 году.

Сборная Испании

© EPA-EFE/ATEF SAFADI

После неудачных чемпионата мира — 2014 и Евро-2016 сборная Испании вернула себе вкус побед, а традиционный комбинационный стиль "красной фурии" вновь стал давать результат. В отборочном турнире (группа G) испанцы опередили давних соперников из Италии, взяв реванш за поражение в 1/8 финала чемпионата Европы — 2016. 2 сентября на мадридском "Сантьяго Бернабеу" сборная Испании провела блестящий матч против итальянцев, разгромив конкурента со счетом 3:0, — завоевание путевки в Россию стало делом решенным. В гостевом матче с итальянцами осенью 2016 года испанцы потеряли единственные очки в отборочном турнире (1:1), забив в десяти матчах 36 голов при трех пропущенных. Сразу четыре испанских футболиста отличились пять раз: Диего Коста, Иско, Альваро Мората и Давид Сильва.

Под руководством Хулена Лопетеги, который долгое время работал с юношескими и молодежными сборными, в составе испанской сборной раскрылись новые лидеры — это прежде всего Иско, забивший два мяча в домашней игре с итальянцами, а также Мората и Марко Асенсио. Хотя в строю и ветераны — защитники Херард Пике, Серхио Рамос и Хорди Альба, полузащитники Андрес Иньеста и Серхио Бускетс. Блестяще выступил в отборочном турнире и голкипер Давид де Хеа.

Место в рейтинге ФИФА: 11

Достижения: в 2008–12 годах сборная Испании добилась уникального достижения, выиграв два подряд чемпионата Европы и впервые став сильнейшей командой мира — в 2010 году.

Сборная Мексики © AP Photo/Moises Castillo Мексиканцы стали первой сборной КОНКАКАФ, пробившейся на чемпионат мира. Произошло это в начале сентября, за три тура до завершения отборочного турнира. Решающий раунд мексиканцы прошли без поражений, набрав по четыре очка в ключевых противостояниях с командами США, Коста-Рики и Панамы. Тренер Хуан Карлос Осорио возглавил сборную Мексики в октябре 2015 года сразу после победы команды в Золотом кубке КОНКАКАФ. Его пригласили из бразильского "Сан-Паулу", хотя у него был провальный опыт работы в Мексике: под руководством колумбийца "Пуэбла" в 2012 году проиграла семь из 11 матчей. Сборная Мексики хорошо проявила себя на Кубке конфедераций, не пустив в плей-офф сборную России (2:1 в третьем матче группового этапа), а также выдав яркий матч с Португалией (1:1). Следующим летом в Россию вернется примерно та же команда с теми же лидерами: форвардами Хавьером Эрнандесом, Ирвингом Лосано, Хесусом Короной, а также полузащитниками Карлосом Велой, Андресом Гуардадо. Также стоит ждать 38-летнего защитника Рафаэля Маркеса, который объявил о намерении завершить карьеру в сборной после чемпионата мира в России. Маркес — единственный футболист в истории, который был капитаном своей национальной команды на четырех чемпионатах мира. Место в рейтинге ФИФА: 14 Достижения: Мексика принимала участие в 15 чемпионатах мира — это является рекордом среди команд, ни разу не становившихся чемпионами мира. При этом на шести последних турнирах мексиканская команда выходила из группы и проигрывала в 1/8 финала. Кроме того, мексиканцам чаще, чем какой-либо другой команде, приходилось участвовать в матчах открытия чемпионатов мира — семь раз. Сборная Мексика 11 раз выигрывала в Золотом кубке КОНКАКАФ.

Сборная Англии

© AP/Valda Kalnina

Сборная Англии традиционно сильно выступает в отборочных турнирах, но в решающие моменты чаще всего разочаровывает. В отборочном цикле чемпионата мира — 2018 англичане победили в группе F, на восемь очков опередив ближайших конкурентов из Словакии. Английские "львы" пропустили лишь три мяча — это лучший наряду с командой Испании результат во всех девяти отборочных группах.

Лидером нынешней сборной Англии стал нападающий Харри Кейн, который забил пять мячей, в том числе и победный во встрече со словенцами 5 октября (1:0), выведший англичан в финальный турнир — в шестой раз подряд. Кейн выступал и на провальном для себя и команды Евро-2016, где англичане в 1/8 финала проиграли исландцам (1:2). Основной голкипер сборной Англии — Джо Харт, в обороне чаще всего выходят выступают Кайл Уокер, Гари Кэхилл, Фил Джонс и Райан Бертранд, в полузащите — Джордан Хендерсон, Деле Алли, Эрик Дайер, в нападении — Кейн, Рахим Стерлинг и Маркус Рэшфорд. Главный тренер сборной Англии — 47-летний Гарет Саутгейт, в 90-х годах выступавший в обороне национальной команды, а затем возглавлявший молодежную сборную страны.

Место в рейтинге ФИФА: 15

Достижения: родоначальники футбола лишь раз в истории смогли выиграть чемпионат мира — на домашних полях в 1966 году, а лучшими в Европе англичане и вовсе никогда не становились, дважды сумев пробиться в первую четверку: в 1968 и 1996 годах.

Сборная Уругвая

© AP Photo/Jorge Saenz

Сборная Уругвая квалифицировалась на третий подряд чемпионат мира. Уругвайцы достаточно ровно прошли отборочный цикл, хотя путевку в Россию и получили лишь в последний день, со счетом 4:2 обыграв команду Боливии. Очень удачно команда играла на своем поле, где были разгромлены колумбийцы и чилийцы (с одинаковым счетом 3:0). Причем в этих матчах, состоявшихся еще в 2015 году, не играл Луис Суарес, отбывавший дисквалификацию за укус Джорджо Кьеллини на чемпионате мира — 2014.

Нынешняя сборная Уругвая обладает едва ли не сильнейшей парой форвардов — Эдинсон Кавани и Луис Суарес, которые в отборочном цикле забили 15 мячей на двоих. Состав очень опытен, большинству лидеров 30 лет и даже больше. Основным голкипером долгие годы остается Фернандо Муслера, в защите играют Мартин Касерес, Диего Годин и более молодые Хосе Хименес и Гастон Сильва. В полузащите лидеры — Карлос Санчес, Эхидио Аревало, Кристиан Родригес и Матиас Весино. Впрочем, в последних отборочных матчах главный тренер уругвайцев Оскар Табарес стал больше доверять молодежи. 70-летний Табарес — легендарная в Уругвае личность, сборную страны он возглавлял еще на чемпионате мира 1990 года, а непрерывно работает в ней с 2006 года, приведя к победе еще на Кубке Америки — 2011.

Место в рейтинге ФИФА: 16

Достижения: сборная Уругвая — двукратный чемпион мира (1930 и 1950 годы), в 2010-м команда заняла четвертое место на турнире в ЮАР.

Сборная Коста-Рики

© AP/Moises Castillo

Сборная Коста-Рики — одно из главных открытий предыдущего чемпионата мира. Костариканцы сумели не только выйти из "группы смерти" с Англией, Италией и Уругваем, но и пройти греков в 1/8 финала. Команда остановилась в шаге от полуфинала, проиграв голландцам в серии послематчевых пенальти.

Костариканцы оформили выход на чемпионат мира в Россию, сыграв вничью со сборной Гондураса, сравняв счет в компенсированное время и выйдя на второе место . Лидеры атаки — Кристиан Боланьос и Маркос Уренья, выступавший за краснодарскую "Кубань". По-прежнему в составе опытные Брайан Руис и Джонни Акоста, запомнившиеся по прошлому чемпионату мира. Главный тренер Оскар Рамирес вошел в тренерский штаб команды уже после чемпионата мира. Сначала он был ассистентом (на этой позиции он уже работал в 2006–08 годах) Пауло Ванчопе, одного из самых известных футболистов в истории костариканского футбола, а затем Рамирес уже стал главным.

Место в рейтинге ФИФА: 21

Достижения: костариканцы четыре раза играли на чемпионатах мира. Из группы они выходили не только в Бразилии, но и в Италии в 1990 году. Сборная Коста-Рики — трехкратный победитель Золотого кубка КОНКАКАФ.

Сборная Исландии

© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

После успешного выступления на Евро-2016 исландцев встречали на родине как героев, и что самое удивительное, сборная Исландии сумела пройти через медные трубы и получить путевку и на чемпионат мира, также впервые в своей истории. Исландия стала самой маленькой страной, представленной на чемпионатах мира по футболу, — ее население составляет всего 330 тыс. жителей.

Группа I у исландцев была достаточно ровная, и они сумели опередить конкурентов из Хорватии, Украины и Турции, одержав семь побед, хотя и забили всего 16 мячей в десяти матчах. Лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле стал полузащитник Гилфи Сигурдссон, который выступает за английский "Эвертон". Исландцы сохранили прошлогодний состав, где находится место и защитникам Рагнару Сигурдссону из "Рубина", и Сверриру Ингасону из "Ростова". Главным тренером сборной Исландии является 50-летний Хеймир Хадльгримссон, который на Евро-2016 работал в связке со шведом Ларсом Лагербеком, принявшим норвежскую команду.

Место в рейтинге ФИФА: 22

Достижения: нынешнее поколение исландских футболистов уже вошло в историю, год назад впервые выступив в финальном турнире чемпионата мира. Во Франции островитяне добрались до 1/4 финала, где уступили лишь хозяевам, пусть и с разгромным счетом 2:5.

Сборная Ирана

© EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Иранская сборная показала лучший результат в зоне Азии отборочного цикла, в следующем году команда приедет на свой пятый чемпионат мира и второй — подряд.

Лидером атак сборной Ирана является 22-летний форвард казанского "Рубина" Сердар Азмун, который 11 раз отличился в отборочном турнире. В России выступают еще два футболиста сборной Ирана — полузащитник "Амкара" Саид Эзатоллахи и защитник "Ахмата" Милад Мохаммади. Иранская команда достаточно молода, но опытна.

Главный тренер сборной Ирана 64-летний Карлуш Кейруш в свое время возглавлял команды Португалии, Южной Кореи и ЮАР, а в сезоне-2003/04 был главным тренером мадридского "Реала". Со сборной Ирана Кейруш работает с 2011 года, в 2014-м на полях Бразилии команда не сумела выйти из группы, набрав лишь одно очко в трех матчах.

Место в рейтинге ФИФА: 25

Достижения: предварительную стадию на чемпионатах мира сборная Ирана не сумела преодолеть ни разу, лучший результат показав в 1998-м, когда в историческом для иранского футбола матче во французском Лионе победила сборную США — 2:1. Кроме того, сборная Ирана трижды выигрывала Кубок Азии.

Сборная Египта

© EPA/KHALED ELFIQ

Сборная Египта впервые за 28 лет пробилась на чемпионат мира. Оформление путевки в Россию получилось крайне эмоциональным: решающую победу над командой Конго со счетом 2:1 принес дубль Мохамеда Салаха, причем победный мяч он забил в компенсированное ко второму тайму время. Страна широко отпраздновала успех сборной: люди высыпали на улицы с флагами и песнями, а президент Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился выделить каждому футболисту по $83 тыс.

К историческому успеху египтян привел аргентинский тренер Эктор Купер. За ним закрепилось реноме неудачника после того, как он с испанской "Валенсией" проиграл два финала Лиги чемпионов подряд (2000, 2001). Тем не менее Купер пошел на повышение в миланский "Интер", однако, не добившись там успеха, выбыл из поля зрения широкой публики на полтора десятка лет.

Сборная Египта — это классическая команда одной звезды. Минувшим летом Салах перешел из итальянской "Ромы" в английский "Ливерпуль" и выдал яркое начало сезона, добавив скорости и без того мощной атаке "красных". Салах вполне может претендовать на звание лучшего игрока Африки 2017 года. Также обращает на себя внимание вратарь Эссам Аль-Хадари, которому 15 января исполнится 45 лет. Если он сыграет следующим летом в России, то станет самым возрастным вратарем в истории чемпионатов мира.

Место в рейтинге ФИФА: 30

Достижения: cборная Египта принимала участие в чемпионатах мира дважды (1934, 1990), оба раза завершая выступления на групповом этапе. Кроме того, является семикратным победителем Кубка африканских наций.

Сборная Сербии

© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Сербская сборная стала победителем очень ровной группы D, одержав шесть побед в десяти матчах и опередив конкурентов из Ирландии, Уэльса и Австрии.

Новое поколение сербских футболистов выиграло в 2015 году молодежный чемпионат мира, однако пока в национальной команде выступают их старшие партнеры. Это прежде всего капитан команды Бранислав Иванович из "Зенита", еще один защитник — Александар Коларов, лидеры центра поля — Неманья Матич и Неманья Гудель, а также лучший бомбардир команды (шесть голов в отборочном цикле) Александар Митрович. Отборочный цикл сербы провели под руководством одного из самых опытных и титулованных тренеров страны — Славолюба Муслина, который лишь в 63 года получил возможность возглавить главную команду Сербии. Муслин ранее работал в восьми странах, включая Россию, где тренировал "Локомотив", "Химки", "Краснодар" и "Амкар", а его помощником является известный в прошлом белорусский защитник Сергей Гуренко, долгое время выступавший за "Локомотив".

Место в рейтинге ФИФА: 32

Достижения: на чемпионате мира сербские футболисты выступят во второй раз — в 2010 году команда выйти из группы не сумела. Ранее опыт мировых первенств имели команды Югославии, а также Сербии и Черногории. В 1930 и 1962 годах югославская сборная заняла четвертое место, а последним успехом команды стал выход в 1/4 финала в 1990 году.

Сборная Японии

© EPA/FRANCK ROBICHON

Сборная Японии — неизменный участник чемпионатов мира начиная с 1998 года. Японцы заняли первое место в группе, где ключевыми стали домашние победы над командами Саудовской Аравии и Австралии.

В марте 2015 года сборную Японии возглавил босниец Вахид Халилходжич, долгое время работавший с французскими клубами, а затем со сборными Кот-д'Ивуара и Алжира, последняя их которых на чемпионате мира 2014 года вышла из группы. Лучший бомбардир японской сборной в отборочном турнире — Кейсуке Хонда, долгое время игравший за ЦСКА. На ведущих ролях в команде футболисты, выступающие в немецкой бундеслиге: Синдзи Кагава, Макото Хасэбэ, Генке Харагути, а также лучший бомбардир сборной из действующих игроков — форвард английского "Лестера" Синдзи Окадзаки.

Место в рейтинге ФИФА: 40

Достижения: японцы дважды выходили из группы на чемпионатах мира, включая домашний турнир в 2002 году. Сборная Японии четыре раза выигрывала Кубок Азии.

Сборная Нигерии

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Сборная Нигерии — одна из самых стабильных в Африке, она пропустила лишь один чемпионат мира из шести последних. На пути в Россию "суперорлы" в отборочной группе обошли действующих чемпионов Африки — команду Камеруна, а также хорошо проявившую себя на чемпионате мира в Бразилии сборную Алжира.

Главный тренер сборной Нигерии — 64-летний немец Гернот Рор. В конце 2000-х он перебрался в Африку, где сначала тренировал тунисский клуб "Этуаль дю Сахель", после чего работал со сборными Габона, Нигера и Буркина-Фасо. В августе 2016 возглавил команду Нигерии.

Ключевые фигуры нынешней сборной Нигерии: защитник Ува Эчиеджиле ("Сивасспор", Турция), полузащитники Виктор Мозес ("Челси", Англия), Оджени Онази ("Трабзонспор", Турция), Мойзес Саймон ("Гент", Бельгия), капитан команды Джон Оби Микел ("Тяньцзинь Тэда", Китай), а также форварды Одион Игало ("Чанчунь Ятай", Китай) и пара из английского "Лестера" — Келечи Ихеаначо и хорошо знакомый российским болельщикам по игре за ЦСКА Ахмед Муса.

Место в рейтинге ФИФА: 44

Достижения: сборная Нигерии трижды доходила до 1/8 финала на чемпионатах мира (1994, 1998 и 2014), в 2002 и 2010-м не смогла выйти из группы. Также сборная Нигерии является трехкратным обладателем Кубка африканских наций, победителем Олимпийских игр 1996 года.

Сборная Южной Кореи

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Сборная Южной Кореи заняла второе место в группе А, на семь очков отстав от команды Ирана, однако и четырех побед в десяти матчах южнокорейцам хватило для завоевания путевки в Россию. Команда будущим летом в девятый раз подряд сыграет на чемпионате мира.

Хотя задача была успешно решена, игра сборной Южной Кореи в стране вызывала недовольство. 15 набранных очков, к примеру, позволили бы занять лишь четвертое место в другой группе В, что оставило бы команду без чемпионата мира. Сборную Южной Кореи возглавляет местный специалист — 48-летний Син Тхэ Ён, который принял команду лишь в июне. Син Тхэ Ён сменил немца Ули Штилике, уволенного после двух поражений: от сборных Китая и Катара.

Нынешняя сборная Южной Кореи составлена из легионеров, большинство из которых выступают в Китае и Японии. Лидер команды — 25-летний форвард английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, при этом за десять матчей отборочного турнира никто из футболистов Южной Кореи не забил больше двух мячей.

Место в рейтинге ФИФА: 51

Достижения: на домашнем чемпионате мира 2002 года южнокорейцы под руководством Гуса Хиддинка заняла четвертое место, не без судейских скандалов обыграв в плей-офф поочередно сборные Италии и Испании. Кроме того, сборная Южной Кореи дважды выигрывала Кубок Азии.

Сборная Саудовской Аравии

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Сборная Саудовской Аравии вернулась в число участников чемпионата мира, пропустив дав последних турнира. Было объявлено, что футболисты за это получат по € 1,1 млн, что является рекордом в истории спортивных достижений. В решающем групповом турнире отбора команда Саудовской Аравии обошла команды Австралии и ОАЭ.

Сразу после выхода команды на чемпионат мира случился скандал, в результате которого сменился главный тренер. Голландец Берт Ван Марвейк заявил, что прервал переговоры с федерацией после того, как были уволены некоторые члены его тренерского штаба. Команду принял 59-летний Эдгардо Бауса, под руководством которого сборная Аргентины едва не завалила отборочный турнир: из восьми матчей было выиграно лишь три, две встречи сведены вничью и три проиграны.

В сборной Саудовской Аравии нет легионеров, за исключением 19-летнего полузащитника голландского "Витесса" Мухтара Али, который провел всего один матч. Лучшим бомбардиром в отборочном турнире стал форвард Мохаммад Ибрахим Аль-Сахлави, забивший 16 мячей в 14 матчах, включая пять голов в игре с командой Восточного Тимора (10:0). Капитан сборной Саудовской Аравии — 33-летний защитник Усама Хавсави, на счету которого более 120 матчей за национальную команду.

Место в рейтинге ФИФА: 53

Достижения: в дебютном для себя чемпионате мира в 1994 году сборная Саудовской Аравии вышла в 1/8 финала, на трех последующих турнирах команда из группы не выходила. Сборная Саудовской Аравии — трехкратный победитель Кубка Азии.

Сборная Панамы

© AP Photo/Arnulfo Franco

Сборная Панамы — одна из главных сенсаций отборочного турнира. Ее первый в истории выход на турнир стал возможен благодаря неожиданному стечению обстоятельств. Во-первых, сборная США, которая до этого момента не пропустила ни одного чемпионата мира с 1990 года, сенсационно проиграла команде Тринидада и Тобаго. А во-вторых, победу панамцам в решающем матче с Коста-Рикой принес гол, которого не было: мяч после удара нападающего Габриэля Торреса не пересек линию ворот. Следующий день после исторической победы был объявлен в Панаме выходным.

Лучшим бомбардиром команды в отборочном турнире стал уже упомянутый Торрес, забивший три мяча. В ведущих чемпионатах панамские игроки не представлены, максимальный уровень для них — MLS, ведущая лига США и Канады. Сборную Панамы с 2014 года тренирует 61-летний колумбиец Эрнан Дарио Гомес, дважды тренировавший свою национальную команду. Во второй раз он был вынужден покинуть пост после того, как в 2011 году напал на женщину возле паба в Боготе.

Место в рейтинге ФИФА: 60

Достижения: чемпионат мира в России станет главным событием в истории панамского футбола.