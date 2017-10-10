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Команда Карякина одержала третью победу на клубном Кубке Европы по шахматам

Спорт
10 октября, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

"Глобус" обыграл команду Novy Bor с общим счетом 3,5-2,5

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ТАСС, 10 октября. Российский "Глобус" обыграл команду Novy Bor с общим счетом 3,5-2,5 во встрече третьего тура Кубка Европы по шахматам среди мужских и женских клубных команд. Турнир проходит в турецком Гёйнюке.

В составе "Глобуса" единственную победу одержал российский гроссмейстер Сергей Карякин, остальные партии с участием Владимира Крамника, Александра Грищука, Аниша Гири (Нидерланды), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан) и Яна Непомнящего завершились вничью.

На турнире в Турции выступают еще две российские мужские команды. "Медный всадник", который представляют россияне Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, сыграл вничью с Legacy Square Capital, за которую заявлены россияне Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский, со счетом 3-3.

В женском турнире российские "Югра" и Legacy Square Capital проводили поединки с Batumi Chess Club NONA (поражение со счетом 1,5-2,5) и Cs Studentesc Medicina Timisoara (2-2) соответственно. За клуб "Югра" на турнире выступают россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина из Украины. За Legacy Square Capital играют россиянки Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина.

"Глобус" с шестью очками лидирует в турнирной таблице открытого турнира, Legacy Square Capital - на шестой строчке (пять очков), "Медный всадник" с пятью очками занимает пятое место. В женском - Legacy Square Capital занимает третье место (четыре очка), "Югра" - восьмая (три очка).

В открытом турнире выступают 36 команд, в женском - 12. В составе команд по шесть участников и двое запасных, в женском - четыре и одна запасная. Команды играют по швейцарской системе в семь туров, турнир завершится 14 октября.

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