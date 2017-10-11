Три российских клуба стартуют в розыгрыше баскетбольного Кубка Европы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские клубы "Зенит", "Локомотив-Кубань" и УНИКС стартуют в среду в розыгрыше Кубка Европы по баскетболу - втором по значимости европейском клубном турнире. Кубок Европы проводится Евролигой, собрав многих недавних участников главного еврокубка.

"Зенит" из Санкт-Петербурга, краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС заняли места с третьего по пятое в Единой лиге ВТБ прошлого сезона, уступив лишь сильнейшим клубам страны ЦСКА и "Химкам", на нынешней неделе стартующим в Евролиге.

На предварительной стадии Кубка Европы выступят 24 команды из 12 стран, которые разбиты на четыре группы. В группе А соперниками УНИКСа будут турецкая "Дарюшшафака", хорватская "Цедевита", итальянский "Торино", представляющая Испанию "Андорра" и французский "Леваллуа". "Локомотив- Кубань" выступит в группе С вместе с германской "Альбой", литовским "Летувосом Ритасом", испанским "Бильбао", французским "Лиможем" и сербским "Партизаном".

"Зенит" сыграет в группе D, где его соперниками стали испанский "Гран-Канария", турецкий "Тофаш", итальянский "Тренто", германский "Ульм" и французский "Виллербан". Наконец, в группе В выступят турецкий "Галатасарай", германская "Бавария", израильский "Хапоэль" из Иерусалима, итальянская "Реджо-Эмилия", литовский "Литкабелис" и черногорская "Будучност".

"Финала четырех" снова не будет

Регулярный чемпионат завершится 27 декабря, по итогам двухкругового турнира по четыре лучшие команды выходят в стадию "топ-16", где определятся четвертьфиналисты. Плей- офф стартует с 1/4 финала, все серии, включая финальную, пройдут в формате до двух побед. Победитель Кубка Европы определится не позднее 16 апреля.

Единственным чемпионом своей страны в нынешнем турнире является израильский "Хапоэль". Испания представлена командами, занявшими 7-10-е места в прошлом сезоне, один из главных фаворитов Кубка Европы стамбульская "Дарюшшафака", которая во главе с Дэвидом Блаттом в прошлом сезоне вышла в 1/4 финала Евролиги, в чемпионате Турции осталась лишь четвертой.

Кубок Европы по баскетболу проводится с 2002 года, до 2008 года турнир носил называние Кубок ULEB. Пять раз победителем турнира становились российские клубы - столичное "Динамо" (2006), УНИКС (2011), "Химки" (2012 и 2015) и "Локомотив-Кубань" (2013). В прошлом сезоне Кубок Европы выиграла испанская "Уникаха", в финале обыграв земляков из "Валенсии". "Валенсия" побеждала в Кубке Европы чаще всех - трижды.