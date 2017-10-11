Дебютная шайба Анисимова в сезоне помогла "Чикаго" победить "Монреаль" в матче НХЛ

ТАСС, 11 октября. "Чикаго" победил "Монреаль" со счетом 3:1 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов забросил первую шайбу в сезоне-2017/18.

В составе "Чикаго" шайбы забросили Алекс Дебрикат (18-я минута), Брэндон Саад (19) и Анисимов (31). У "Монреаля" отличился Томаш Плеканец (2).

Анисимов провел в матче 15 минут и 16 секунд, нанес два броска, один из которых стал голевым, а также заблокировал два броска соперников. На счету 29-летнего российского нападающего теперь два очка (1+1) по системе "гол+пас" в четырех матчах сезона.

Шайба Анисимова

Franson with his first assist for the #Blackhawks on that Anisimov goal. Who else got one? That darned cat Brinksy. pic.twitter.com/QbOSlZvvTQ — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 11 октября 2017 г.

"Чикаго" одержал третью победу в четырех матчах и поднялся на второе место в Западной конференции. "Монреаль" потерпел третье поражение и четырех встречах и занимает предпоследнее место на Востоке. В следующем матче в ночь на пятницу "Чикаго" на своей площадке встретится с "Миннесотой", "Монреаль" 14 октября дома сыграет против "Торонто".

В параллельном матче "Коламбус" на выезде обыграл "Каролину" в овертайме со счетом 2:1. Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобрвоский отразил 37 из 38 бросков и был признан второй звездой встречи. Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин не смог отличиться результативными действиями за 21 минуту и 36 секунд на площадке, он отметился лишь удалением в овертайме за задержку руками.

"Коламбус" одержал вторую победу в трех встречах и занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, "Каролина" идет восьмой. В следующем матче в ночь на субботу "Коламбус" дома встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс", на следующий день "Каролина" на выезде сыграет против "Виннипега".