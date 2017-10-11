Всесезонный футбольный манеж появится на территории стадиона им. Стрельцова

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Всесезонный футбольный манеж будет расположен на территории стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе концерна "Россиум".

Концерн в сентябре стал владельцем 75,51% акций футбольного клуба "Торпедо" (Москва). Как ранее ТАСС сообщил президент клуба Александр Тукманов, собственником "Торпедо" стал Московский кредитный банк, 56,8% акций которого принадлежит концерну "Россиум".

"В ходе реконструкции на территории спортивного комплекса появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы для москвичей, в которых будут расположены в том числе залы борьбы и бокса, всесезонный футбольный манеж и новые футбольные поля. Отметим, что в период реконструкции спорткомплекса действующие секции, в том числе футбола, борьбы и бокса, продолжат свою работу в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

"Реконструкцию спортивного комплекса им. Э.А. Стрельцова, включая его центральную спортивную арену, планируется начать в конце 2017 - начале 2018 года, как и было запланировано. По проекту центральная спортивная арена останется открытой, ее вместительность увеличится с 13 до 15 тыс. мест. Кроме того, над трибунами будут установлены козырьки, для комфортного просмотра матчей даже во время дождя", - добавили в пресс-службе.

Стадион им. Эдуарда Стрельцова (изначально он назывался "Торпедо") открылся в 1960 году. Восточная трибуна арены была построена в 1976 году. В 1998 году стадион был реконструирован: деревянные скамейки были заменены пластиковыми креслами, в результате чего вместимость арены уменьшилась с 16 тыс. до 13,5 тыс. зрителей.