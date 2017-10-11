Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Всесезонный футбольный манеж появится на территории стадиона им. Стрельцова

Спорт
11 октября, 10:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Реконструкцию спортивного комплекса им. Стрельцова планируется начать в конце 2017 - начале 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице

Стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице

© Наталья Гарнелис/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Всесезонный футбольный манеж будет расположен на территории стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе концерна "Россиум".

Концерн в сентябре стал владельцем 75,51% акций футбольного клуба "Торпедо" (Москва). Как ранее ТАСС сообщил президент клуба Александр Тукманов, собственником "Торпедо" стал Московский кредитный банк, 56,8% акций которого принадлежит концерну "Россиум".

"В ходе реконструкции на территории спортивного комплекса появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы для москвичей, в которых будут расположены в том числе залы борьбы и бокса, всесезонный футбольный манеж и новые футбольные поля. Отметим, что в период реконструкции спорткомплекса действующие секции, в том числе футбола, борьбы и бокса, продолжат свою работу в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

"Реконструкцию спортивного комплекса им. Э.А. Стрельцова, включая его центральную спортивную арену, планируется начать в конце 2017 - начале 2018 года, как и было запланировано. По проекту центральная спортивная арена останется открытой, ее вместительность увеличится с 13 до 15 тыс. мест. Кроме того, над трибунами будут установлены козырьки, для комфортного просмотра матчей даже во время дождя", - добавили в пресс-службе.

Стадион им. Эдуарда Стрельцова (изначально он назывался "Торпедо") открылся в 1960 году. Восточная трибуна арены была построена в 1976 году. В 1998 году стадион был реконструирован: деревянные скамейки были заменены пластиковыми креслами, в результате чего вместимость арены уменьшилась с 16 тыс. до 13,5 тыс. зрителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мадрид обдумывает ответ на подписание властями Каталонии декларации о независимости
2
Названы самые культурные города России
3
Более $1 млн пропали из банковской ячейки МФБанка в Москве
4
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
5
Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России
6
Стокгольмский арбитраж завершил слушания по делу "Нафтогаза" и "Газпрома"
7
Директор Хворостовского опроверг информацию о смерти певца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама