Шарапова обыграла румынку Бегу в первом круге турнира WTA в Тяньцзине

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ТАСС, 11 октября. Россиянка Мария Шарапова одержала победу над румынкой Ириной Бегу в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.
Организаторы турнира предоставили Шараповой wild card (специальное приглашение). Изначально россиянка должна была сыграть на старте соревнований с Каролин Гарсией, но француженка снялась с турнира.
Во втором круге Шарапова сыграет с победительницей матча, в котором встретятся украинка Катерина Бондаренко и польская теннисистка Магда Линетт.
Турнир в Тяньцзине проводится в четвертый раз в истории. Призовой фонд соревнований составляет $426 тыс. Турнир завершится 15 октября.