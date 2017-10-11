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Шарапова обыграла румынку Бегу в первом круге турнира WTA в Тяньцзине

Спорт
11 октября, 10:34 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу российской теннисистки

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 11 октября. Россиянка Мария Шарапова одержала победу над румынкой Ириной Бегу в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Организаторы турнира предоставили Шараповой wild card (специальное приглашение). Изначально россиянка должна была сыграть на старте соревнований с Каролин Гарсией, но француженка снялась с турнира.

Во втором круге Шарапова сыграет с победительницей матча, в котором встретятся украинка Катерина Бондаренко и польская теннисистка Магда Линетт.

Турнир в Тяньцзине проводится в четвертый раз в истории. Призовой фонд соревнований составляет $426 тыс. Турнир завершится 15 октября.

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