ФИФА приостановила членство Федерации футбола Пакистана

ТАСС, 11 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) временно приостановила членство Федерации футбола Пакистана в связи с вмешательством третьей стороны в дела организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Такое решение было принято из-за того, что офисы и счета Федерации футбола Пакистана остаются под контролем назначенного судом администратора, что является нарушением обязательств по управлению делами организации без влияния третьей стороны.

Отстранение будет снято после того, как офисы и доступ к счетам Федерации футбола Пакистана перейдут под контроль представителей организации.

Национальные сборные и клубы Пакистана не имеют права участвовать в международных соревнованиях, пока санкции не будут сняты.

Последние официальные матчи под эгидой ФИФА сборная Пакистана провела в марте 2015 года, когда по сумме двух матчей уступила команде Йемена в первом раунде азиатской квалификации чемпионата мира - 2018. В рейтинге ФИФА команда занимает 200-е место.