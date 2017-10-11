ФИФА приостановила членство Федерации футбола Пакистана

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ТАСС, 11 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) временно приостановила членство Федерации футбола Пакистана в связи с вмешательством третьей стороны в дела организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Такое решение было принято из-за того, что офисы и счета Федерации футбола Пакистана остаются под контролем назначенного судом администратора, что является нарушением обязательств по управлению делами организации без влияния третьей стороны.
Отстранение будет снято после того, как офисы и доступ к счетам Федерации футбола Пакистана перейдут под контроль представителей организации.
Национальные сборные и клубы Пакистана не имеют права участвовать в международных соревнованиях, пока санкции не будут сняты.
Последние официальные матчи под эгидой ФИФА сборная Пакистана провела в марте 2015 года, когда по сумме двух матчей уступила команде Йемена в первом раунде азиатской квалификации чемпионата мира - 2018. В рейтинге ФИФА команда занимает 200-е место.