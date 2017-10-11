Клуб КХЛ "Куньлунь" проведет матчи с "Адмиралом", "Ак Барсом" и "Нефтехимиком" в Шанхае

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ТАСС, 11 октября. Китайский "Куньлунь" проведет четыре домашних матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в конце октября в Шанхае. Об этом сообщается на сайте лиги.
"Куньлунь" проведет в Шанхае домашние матчи с "Адмиралом" (21, 23 октября), "Ак Барсом" (27) и "Нефтехимиком" (31).
30 сентября пресс-служба "Куньлуня" сообщила, что матчи клуба с челябинским "Трактором", "Ладой" и магнитогорским "Металлургом" будут перенесены из Шанхая в связи с вероятностью отмены массовых мероприятий в Китае из-за съезда Коммунистической партии страны. Игра с "Трактором" 2 октября, перенесенная в Челябинск, была отменена. Местом проведения матчей с "Ладой" (4 октября) и "Металлургом" (6 октября) остался Шанхай.
"Куньлунь" занимает 7-е место в Восточной конференции с 31 очком.