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Клуб КХЛ "Куньлунь" проведет матчи с "Адмиралом", "Ак Барсом" и "Нефтехимиком" в Шанхае

Спорт
11 октября, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Встречи пройдут 21, 23, 27 и 31 октября

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ТАСС, 11 октября. Китайский "Куньлунь" проведет четыре домашних матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в конце октября в Шанхае. Об этом сообщается на сайте лиги.

"Куньлунь" проведет в Шанхае домашние матчи с "Адмиралом" (21, 23 октября), "Ак Барсом" (27) и "Нефтехимиком" (31).

30 сентября пресс-служба "Куньлуня" сообщила, что матчи клуба с челябинским "Трактором", "Ладой" и магнитогорским "Металлургом" будут перенесены из Шанхая в связи с вероятностью отмены массовых мероприятий в Китае из-за съезда Коммунистической партии страны. Игра с "Трактором" 2 октября, перенесенная в Челябинск, была отменена. Местом проведения матчей с "Ладой" (4 октября) и "Металлургом" (6 октября) остался Шанхай.

"Куньлунь" занимает 7-е место в Восточной конференции с 31 очком.

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